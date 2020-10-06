全美最大再生能源公司NextEra Energy上周五（2日）市值一度超越石油巨擘艾克森美孚（Exxon Mobil），成為美國市值最大的能源企業，顯示在能源轉型趨勢下，越來越多投資人看好並押注再生能源前景。

NextEra5日股價大漲2.4％，每股報287.91美元，市值升至1,409億美元，今年迄今累漲19％、近日股價逼近歷史新高。艾克森美孚同日股價勁揚2.3％，每股報33.74美元，市值約1,426億美元，今年迄今市值蒸發逾半。

儘管NextEra上周五市值超越艾克森美孚的時間極短，但這卻顯示市場對於乾淨能源發展寄予高度期待，對於石化燃料未來則打上問號。

NextEra去年營收僅進帳192億美元，遠不如艾克森美孚的2,650億美元，但前者市值卻與後者並駕齊驅，顯示石化燃料業衰敗與再生能源崛起。艾克森美孚過去曾是全球市值最大企業。

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