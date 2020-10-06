興達海洋基礎公司承包的56座風機，其中轉階段出現的延遲焊裂現象遲遲無法解決，傳出風電開發商沃旭要砍掉興達40到45座訂單，興達母公司中鋼總經理王錫欽6日晚間以便當會議邀集興達與台船副總經理級以上高階會商對策，會中中鋼方面認為鋼板、焊條並無問題，問題應該是出在施工程序，將提出台船制定的施工計劃書（WPS），在取得沃旭認可後實施。

沃旭委託興達海洋基礎公司負責的56座風機，由中鋼製造、台船焊接的轉接段，在成品完工四個月後都出現焊裂現象，工程進度已延誤九個月，傳出沃旭要砍掉興達40到45座訂單，可能轉向韓國採購轉接段，昨日消息傳出後，經濟部長王美花已經要求中鋼等7日開會，立法院也要求經濟部與相關事業到院報告。

業界認為，丹麥風電開發商沃旭經營風電事業20年，不可能不知道出現焊裂的問題所在，沃旭也知道我國對風電本土化、國產化的要求，卻沒能派出專業技師協助興達，問題出在合約條文還是建案金額，沃旭的心態讓人費解。

曾經出席協調會的業界高階認為，政府主管機關官員在會議上都非常禮遇沃旭代表，感覺沃旭是被請來的，不是來台灣賺錢的商人，由於中鋼堅持材料沒有問題，現在就需要在焊接程序上請焊接專家研究並制定施工程序計畫書。

台船董事長鄭文隆表示，轉接段用是中鋼提供的鋼板，興達海基指定的銲條，以及興達海基頒布的WPS，現在產生延遲裂縫了，証明必須修正，因此台船向興達表示，由台船發展一套WPS，若沃旭認可，就依該WPS來進行後續施工。

不過業界認為，沃旭砍單可能性很高，只是在消息曝光後，基於國產化壓力，砍單數量可能壓低，一旦砍單，意味著沃旭認為台灣國產能力不足，而我國似乎對於砍單（移單）並沒有制定罰則，能不能罰，能不能降低每度電買價，要看能源局給的開發許可內條文怎麼訂的，目前看來能左右沃旭的殺手?是2026年風電下一階段的招商計畫。

(工商 )