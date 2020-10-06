國民黨立法院黨團昨天提案，要求民進黨政府積極推動台美復交，促美軍協防台灣，獲朝野無異議通過。據悉，此提案在國民黨內大致歷經三階段討論，由立院黨團主導、黨主席江啟臣拍板，藉由雙線作戰，要達到追求中華民國最大利益、拆穿民進黨擅打假球的技倆、讓美方信任國民黨親美路線等三大目的。

據指出，國民黨「大膽」提出台美復交、美軍協防，一開始是媒體人趙少康在電視倡議，黨內即開始思考提案的可行性；第二階段則黨中央、智庫及立院黨團三方平台多次討論，尤其黨團總召林為洲最積極；最後則是提到江啟臣主持的中央會報，由江拍板，並多次詢問進度。

據悉，整個討論及決策過程，考慮相當週密。一方面，美國國會議員多次釋出友台提案，川普政府也多次派官員訪台；一方面，民進黨政府擅打假球，一再吹噓台美關係多好，但外交部長吳釗燮公開宣稱「不尋求和美國建立全國外交關係」，使包括江啟臣及留美派居多數的幕僚群難以接受，認為嚴重打擊第一線外交人員、傷害台灣人自尊，尤其民進黨強力「聯美抗中」，把台灣推向戰爭邊緣，卻不交代台灣獲得什麼保障。此外，綠營一再藉美豬、軍購等議題，蓄意潑國民黨「反美」髒水，與國民黨「親美友中」的立場完全不同，有必須強力反制。

在三重考量下，江啟臣決定「打蛇打七寸」，與幕僚會商後決定雙線併擊。主線由立院黨團正式提案，掐住民進黨對兩提案不敢阻擋，否則正拆穿把「台美關係」掛在嘴邊是打假球的西洋鏡；若順利通過，也等於是跟進國民黨的提案，凸顯「執政被動、在野主動」氛圍，一如由江領銜先提出18歲公民修憲案。

另一線則是江啟臣以國民黨主席身分在「美台國防工業會議」向美中台三方喊話，藉此為台灣謀求最大利益，其中最重要的就是向美國提及與中華民國是一戰、二戰的戰友，進而呼籲美國持續提供台灣必需的武器、透過外交設法降低北京使用武力的動機。

據悉，國民黨評估，這次提案作戰相當成功，未來在相關議題不但不必被綠營牽著走，甚至可如法泡製，強力反擊。

(中時 )