由中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦的「國家品牌玉山獎」，在10月6日晚間7時於公務人力發展中心的卓越堂舉行第17屆的頒獎典禮，由副總統賴清德、立法院長游錫堃、行政院副院長沈榮津、前副總統陳建仁擔任頒獎人，國泰人壽、國泰產險及國泰證券分別獲得肯定，其中國壽一舉奪得5獎、國泰證券榮獲2獎、國泰產險獲頒1獎，總計勇奪8大獎。

值得一提的是，現場頒發「全國首獎」最大獎項，國泰人壽在傑出企業與最佳產品獲得2座全國首獎；國泰證券得到最佳人氣品牌類的「全國首獎」，而國泰人壽資深副總經理劉大坤、國泰產險資深副總經理許嘉元、國泰證券總經理周冠成代表領獎，展現持續創新的競爭力。

國家品牌玉山獎是以激勵台灣企業、樹立國家企業典範而設立的獎項，每年遴選最優質競爭力的企業，獎項則有「傑出企業」、「最佳產品」、「最佳人氣品牌」、「傑出領導人」共4項，並設置最大獎項的全國首獎，國泰人壽本屆榮獲傑出企業、最佳產品、最佳人氣品牌；國泰產險獲頒最佳產品；國泰證券是最佳人氣品牌，且國壽與國泰證券合計勇奪3座全國首獎。

國泰人壽在地深耕超過半個世紀，近年在數位浪潮的挑戰下，全心投入數位轉型，並帶著數位創新的嶄新成果參與了「第17屆國家品牌玉山獎」也深獲肯定。國泰人壽資深副總經理劉大坤表示，「保險＋科技，幸福更靠近-Smart,Simple,Safe」是國壽全新願景，強調打造「國泰生態圈」的重要性，積極透過科技的力量與異業合作，為保險帶來更多可能性。

例如2019年與易遊網合作，啟動保險業首個監理沙盒實驗，讓客戶可以在一個頁面中一次購足旅遊行程及旅平險，創造一站式的投保體驗；更透過「Cathay Walker健康促進計畫」與Pokémon GO遊戲開發商Niantic跨界合作，鼓勵民眾一起日走7,500步促進健康，建立「國泰健康生活圈」。

此次獲得的「最佳產品類」獎項「飛揚享退變額年金保險」，則是採用領先業界的附保證投資型商品開發技術，針對退休客群推出的投資型商品，是由專家協助參與市場投資，亦可提供每月收入及滿期保證，讓民眾可享有更美好的退休生活。

而「最佳人氣品牌類」獎項的「智能客服-阿發」則是採取新一代自然語言理解技術進行語意分析，使智能客服回答更自然，更能判斷情境並提供解決方案，目前已累積230萬人次使用，滿意度高達95％，與真人客服滿意度勢均力敵。未來國泰人壽將帶著數位的力量持續為台灣民眾帶來更聰明、更簡單、更安全的保險服務。

台灣預計於2025年進入「超高齡社會」，即65歲以上人口占比超過20％，而為因應超高齡社會，長照機構設立需求與經營管理更為重要，亦需受高度關注，然現有商品保障不足；長照機構隱藏各類風險，加諸照護服務風險過高等因素，使業主與照服員所需承擔風險甚鉅。

有鑑於此，國泰產險響應政府長照政策及支持長照產業永續經營而推出全國第一張「長照機構責任保險」，在本屆獲得評審肯定，得到「最佳產品類」殊榮。這張「長照機構責任保險」以套裝商品方式讓業者易選擇投保保額，符合最新的長照法令要求與規範，透過簡單且直覺的方案設計，提供業者完善的保障內容。

此次獲獎對該類保險無疑是一大激勵，也帶出這張保單所能呈現的公共利益，對於長照機構、需使用長照機構之家屬與照服員而言，是三贏的最後防線。國泰產險盼能讓業者獲得公共意外責任及長照機構責任保險的雙重保障，移轉意外突發的損失，減輕機構責任風險壓力，吸引更多人投入長照產業以達建構未來長照體系之藍圖，並與社會一同成長，共創多贏。

「國泰證券以年輕人的數位券商」為訴求，獲得最佳人氣品牌。國泰證券總經理周冠成提到，「國泰證券堅持走在提供普惠金融證券服務的道路上，鑑於近年來全球低利環境持續，提供資金較不充裕的投資人許多低門檻的投資服務，舉凡台股定期定額與美股定期定股等，至今於年輕族群享有高度的心佔率，感謝主辦單位的肯定，國泰證券有信心，在專業團隊持續投入下，將全方位提供各投資年齡層更加到位的投資服務。」

周冠成說，「國泰證券關心客戶在投資旅程前、中、後端的投資痛點是否被有效解決，持續推出打中客戶需求的各項數位服務體驗，舉凡開戶、選股、交易、抽籤、服務等，至今在投資領域已有相當高的客戶「心佔率」。仰賴專業的數位團隊，以終為始，思及客戶迫切的需求何在，提供直接對應的最佳解決方案，造就了如今市場最佳人氣品牌的肯定。」國泰證券看見市場小額投資的需求，響應主管機關力推小額投資服務，領先於2017年提供證券商台股定期定額業務，至今累計3年多時間，台股定期定額市占率已高達3成，名列前茅。

值得一提的是，國泰證券以「客戶需求」為最重要的服務宗旨，在台股定期定額標的選擇上不以自家金融產品為優先，反而站在客戶的立場，思考什麼才是客戶最需要的，目前一共提供78檔股票及67檔ETF，每個月只要1千元就能當台股市值前五十大的股東，在相對可運用於投資資金較不充裕的年輕客群占有相當大的比重，目前國泰證券台股定期定額申購的客戶群，35歲以下的年輕人就占一半比重，足以做為「國泰證券，年輕人的數位券商」的最佳寫照。

(旺報 )