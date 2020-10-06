為迎接雙十連假，國人無法出國帶來報復性消費，各大百貨皆做足準備，期望週年慶開出紅盤；板橋大遠百今宣布，10月8日預購開跑，化妝品推出最高回饋24.5％，打破以往最高優惠，加上精品最高回饋也有17.4％，,全館週年慶要力拼10％成長，業績將衝破26億元。

遠百營運長林彰豊表示，由於國人無法出國，上半年雖然受到疫情影響，但下半年就展現報復性消費的爆發力，從近來台中大遠百周年慶表現來看，國際精品呈「大爆發」，成長力道最強，包括香奈兒、愛馬仕、DIOR、GUCCI等，銷售狀況都很好，美妝則衝高價位，呈「愈貴賣愈好」的現象，這與往年狀況不盡相同。

去年板橋大遠百全年營收100.5億元，林彰豊認為，今年雖有疫情來攪局，但仍要維持小幅成長，尤其週年慶一定要做起來，預計全年營收要超過105億元（含稅）；林彰豊指出，為了維持全年業績成長，週年慶優惠卯足全力，除了商品折扣促銷外，化妝品、內睡衣只要滿2000元就送200元，若善用app、銀行刷卡、Happy Go點數兌換等回饋，民眾將能感受到今年遠百週年慶祭出史上最大優惠活動。

遠百今年有信義A13熱力接棒，預估全台11店，百貨週年慶檔期營收上看130億元，全年有機會衝刺到480億元，與去年全年450億元相比，年增可望突破6.6％。

(中時 )