北市萬華區5日凌晨發生械鬥命案，死者與行凶的歹徒同屬竹聯幫仁堂黑幫份子，疑似為了賭場利益，雙方相約談判，22歲朱姓主嫌持尖刀刺死20歲林姓男子，檢警訊問後已向法院聲押，警方晚間持拘票，分別逮捕陳、戴、蔡、朱姓等4人到案，4名嫌犯都只有19歲到21歲，全部拒絕夜間偵訊。

22歲朱姓主嫌到案後只供稱是債務糾紛，卻無法交代細節，而且拒絕交出犯案用的凶刀，警方清查兩方均無前科，但深夜聚集10幾人在廢棄道路，身上還攜帶尖刀，仍不排除是幫派份子聚眾鬧事。

警方表示，朱犯案後躲到附近的日租套房，晚間喝到酩酊大醉，6日凌晨循線在龍山寺附近逮捕朱嫌後，他的只說很醉、很暈，供詞避重就輕，只說是金錢糾紛。

據了解，朱是黑幫弘仁會成員，平時混跡萬華地區，而林則屬明仁會，常在新北市五股一帶活動，同屬竹聯幫仁堂，並無恩怨，至於兩派人馬為何會互毆鬧出人命，警方還在調查當中。

(中時 )