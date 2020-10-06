滿清王朝最後一任皇帝溥儀被歷史上稱其為受時代作弄的政治人物，他一生命運多舛，既當過皇帝、做過外國人的傀儡，也曾以戰犯身份淪為階下囚。溥儀獲得中共給予特赦後，曾前往北京故宮進行懷舊之旅，北京因此也有許多有關溥儀重遊故宮的傳聞，有些情節甚至還被電影《末代皇帝》納入情節。

1924年19歲的溥儀(右2)被北洋軍閥馮玉祥逐出皇宮，倉皇逃往天津租界區躲藏，日軍侵華後投靠日本。（圖／網路）

溥儀3歲進宮，以宣統年號登基，3年後由隆裕皇太后代其頒佈《退位詔書》，接受北洋政府優遇條件繼續住在宮中。1924年北洋軍閥馮玉祥將溥儀趕出皇宮，倉皇搬出躲入天津租界，日軍侵華後投靠日本人，受日本操弄到東北成立滿洲國。日本戰敗後，溥儀在逃亡途中被蘇聯軍隊逮捕，並在中共建政後被遣回大陸，進入撫順戰犯管理所接受思想教育與勞動改造長達10年。1959年因表現良好獲得列入首批戰犯特赦名單，赦免後被分配到北京植物園擔任植物照護和售票員工作。

溥儀與同在撫順戰犯管理所裡的幾位國軍將領認識，其中包括知名的杜聿明、王耀武等人，以及軍統局的沈醉，他們獲釋後都居住北京，偶爾還會有些往來。其中杜聿明多次遊說溥儀重遊故宮，溥儀為此猶豫很久，最後決定前往，於是在杜聿明陪伴下重遊這座生活了16年的皇宮。溥儀16歲被逐出宮，55歲重遊故宮，他本人雖未留下任何文字記述，但可以想像他的心情之複雜，恐怕是外界難以揣摩與形容的。

溥儀重遊故宮一事為北京的「侃爺」們創造了難得的場景，各種末代皇帝重遊皇宮的故事隨著侃爺們的口水揮灑而出，許多故事雖略有破綻，但仍有許多網路段子寫手反覆加油添醋後持續在網上流傳。其中甚至有些故事成為北京故宮多年來的傳說，還被義大利導演貝托魯奇執導的好萊塢電影《末代皇帝》納入戲中情節。

北京坊間傳言說，溥儀受杜聿明之邀同往故宮時，內心五味雜陳、情緒相當激動，但在故宮入口的售票處因未購票被驗票員攔住，溥儀不知所以問道：「我進故宮需要買門票嗎？」驗票員以標準北京人說話方式回稱：「你是皇上嗎？要是皇上就可以不用票。」後來在杜聿明解釋門票收入是為保護故宮文物，才讓他買了張票進場。只是這個故事中溥儀在北京居住已久，還在植物園當售票員，不知進故宮要買票是較難想像的，傳言恐是為消遣其落難皇帝的成份居多。

電影《末代皇帝》中溥儀（尊龍飾演）坐在故宮龍椅上從椅背取出蛐蛐罐子的情節，是根據北京的傳聞而編入電影劇本中。（圖／Youtube畫面截圖）

進入故宮後，溥儀對著40年前熟悉的場景百交集，據說在宮裡的角落裡取出一個他當年放置用於養蛐蛐的罐子，還向隨行的人解釋這是他少年時在宮裡玩蛐蛐所用，沒想到清朝亡了，蛐蛐罐子還在。這個有許多北京人口耳相傳的故事被《末代皇帝》電影納入情節，還加油添醋地把藏罐子的地點放在皇帝的龍椅座墊下方。電影中飾演溥儀的尊龍扮像蒼老，戴著老花眼鏡、著粗布服裝，從椅背間隙取出蛐蛐罐子時，臉上表情極為豐富，是電影中相當感人的一幕。

現在北京故宮的龍椅與屏飾、台階及周邊器物全部都以圍欄圍住，參觀者無法靠近觸摸。（圖／網路）

不過，溥儀的回憶錄裡曾提起宮中玩蛐蛐的事，是以古瓷盆缸飼養，而非老北京人所使用的木製手掌大小的蛐蛐罐子。而且故宮開放參觀的太和殿內龍椅、台階、屏風及裝飾物是以圍欄圈起，參觀者根本無法靠近，更別說像《末代皇帝》裡尊龍那樣坐到龍椅上百感交集地回憶過往，還能從龍椅座墊下取出蛐蛐罐子。

另外一個傳聞是溥儀在參觀時發現宮內掛著光緒的照片是錯的，照片內人物是攝政王載灃，也就是溥儀的親生父親，而非載灃的兄長光緒皇帝。故事稱溥儀與導覽的爭執不下，最後找來故宮內的文史工作人員解釋，溥儀無奈地回應他們說：「我是不懂歷史，但我親爹還是認得的。」

至於其他有關溥儀重遊故宮時因為比較了解故宮，一一解說宮內事物，引來遊客圍攏上來傾聽，以及溥儀指正導覽員錯把夜壼當花瓶，大概也都是導遊或文人杜撰，透過網路傳播，輾轉成為民眾遊客閒談的趣聞。

1967年10月17日溥儀因腎疾在北京逝世，終年61歲。先葬於八寶山革命公墓，後遷至河北易縣清西陵內崇陵附近的華龍皇家陵園，結束了他那跌宕起伏的一生。

(中時新聞網)