以下三個星座的男人，如果真的動心、真的墜入愛河，就會想要呵護對方一輩子，對他們來說為對方付出或犧牲不存在委屈和勉強。

▍1.雙魚座

雙魚座熱情樂觀的性格無論和誰都能相處得來，感情中的他們往往有一些被動，似乎在陷入感情的漩渦之前都會伴隨著小心和謹慎，他們會默默關注對方很長時間。一旦確定了自己的心意並認定了對方，他們就再也克制不住自己的感情，也不會繼續隱藏起自己想要呵護對方的心意，而且，所有的深情都會在動心的那一刻暴露出來，樂意照顧和關心對方。

總之，雙魚座倘若動了心，就想呵護你一生，不要因為雙魚座一開始的慢熱或敏感忽視了他們深情的本質。只要你願意給雙魚座足夠的信任，對他們多一些耐心，對你動了心的雙魚座人會給予你額外的呵護和重視。關鍵是，他們願意與你譜寫一段浪漫的愛情故事。因此，雙魚座不動心則已，一動心就不會在愛的中途變卦或放手，只要覺得值得就會呵護你一生一世。

▍2.巨蟹座

巨蟹座重感情的程度可能顛覆你的認知，要是動了心就會陷得很深，甚至到無法回頭的地步。哪怕被自己所選擇的愛情弄得滿身是傷，已經動了心的巨蟹座人也沒有想過離開對方。巨蟹座人倘若動了心就想呵護你一生，心軟又寬容的性子總是一次又一次包容愛人。當你成為了巨蟹座人呵護的對象，他們就能夠關注到很多細節，然後將你照顧得無微不至。

總之，對感情動了心的巨蟹座人值得被真心對待，因為他們會為了你付出一切。只要彼此的愛情還有值得維護和珍惜的希望，他們就不會停止付出的腳步，也不會收起自己的癡情。巨蟹座人對你動了心，在你沒有給足他們變心的理由之前，他們都願意一直呵護你。對巨蟹座人來說，呵護喜歡的人，為對方付出或犧牲不存在委屈和勉強。

▍3.金牛座

金牛座人真的很難愛上一個人，想讓他們對誰動心是極其不容易辦到的事。同樣的，若是動了心之後再讓他們放棄更是難上加難。金牛座人屬於要麼不動心，倘若動了心，就想呵護你一生的類型。只要認定的愛人值得自己用心對待，那麼他們就甘願呵護你一輩子。儘管金牛座人不夠細心，可是從不缺少該有的關心。在喜歡的人面前，他們懂得為你考慮，讓你能享受到被呵護的感覺。

總之，金牛座人愛得格外偏執和執著，動了心就願意一直呵護下去，癡情起來不是想止就能止得住的。即便會受到一些委屈，他們極少質問你是有意還是無意，照樣不會輕易放棄你。從他們動心的那一刻起就已經做好了愛到最後一刻的準備。所以說，金牛座人面對喜歡的人更加寬容和大度，隨著彼此感情越來越穩固，他們也會越來越用心呵護你。

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(中時新聞網)