【回憶殺】資深女星夏台鳳18歲參加歌唱比賽奪冠出道，曾以電影《歌聲魅影》奪下金馬女配及亞太影展新人獎，是演藝圈難得的多棲藝人；她的人生跌宕起伏，有過兩段婚姻，老年還親送癌逝的獨子鄒少官，不過，她並沒有被打倒，將人生的點點滴滴寫進自傳《相遇就是重逢》，堅強的一面令人心疼。

夏台鳳23歲便來到演藝事業的巔峰，不但戲約接踵而來，還多次代表台灣參加國際影展、見多國元首，但是她不眷戀五光十色的娛樂圈，選擇在25歲嫁給歌手鄒森，婚後不久便移居美國，育有一子鄒少官，看似美滿的家庭生活，卻隱藏未點燃的炸彈，夏台鳳發現老公和男人有不尋常的關係，1987年決定離婚，而鄒森是雙性戀的新聞，徹底震撼當年保守的民風。

夏台鳳人生起伏跌宕

夏台鳳為了療癒受傷的心靈，獨自赴紐約散心，因為一張過期的報紙結識現任老公何平南，兩人同為失婚身份，聊開後漸漸發展成情人，2年後決定再婚，一攜手就是31年，直到現在都緊緊相依。

夏台鳳與兩任老公。左為現任夫何平南，右為鄒森。（圖／中時資料照）

不過，老天卻沒放過夏台鳳，67歲時，獨子鄒少官因肺癌病逝，得年40歲，讓她得承受白髮人送黑髮人的痛楚。夏台鳳哽咽地說，兒子歷經35次放療、4次化療，身上貼滿小膠布，只能擦澡，「第一次幫他擦澡時，我的心一陣絞痛。」為了不讓兒子傷心，夏台鳳只能強顏歡笑，堅持不掉一滴眼淚。

夏台鳳4年前送別兒子鄒少官。（圖／盧禕祺攝影）

送走兒子後，夏台鳳又接連碰上哥哥、婆婆的逝世，她感嘆人生無常，一度沉浸在憂鬱的漩渦中無法自拔，後來靠著寫作療癒傷痛，逐漸走出陰霾。現年71歲的她保養得宜，將生活過得充實且璀璨，領悟到「人生所有一切都是過往雲煙」。

(中時新聞網)