不過1G總結，在不穿內褲的日子，可以明顯感受到私密處變得更健康，分泌物量也變少，整體感受也更加舒適。（摘自YT:我1G啦）

女生私密部位相較其他身體部位來得更加敏感，因此女性對於私密處的保養也特別重視。不過YouTuber「1G」發現，國外不少人健身實都不穿內褲，一些文獻也提到女性不穿內褲的好處。決定展開為期1個月的實測，看看「一個月不穿內褲會發現什麼事情」。實測結果也公布，經過30天不穿內褲體驗後，身體竟出現的驚人轉變。

1G表示，在開始健身後，才知道穿緊身褲運動很不方便，通常都得穿丁字褲才能避免露出內褲痕。不過她發現國外女性有時會果斷不穿內褲，直接穿緊身褲去健身，讓她萌生不穿內褲的想法。她參考一些文獻也指出，女生不穿內褲有4大好處：避免孳生細菌、避免內褲痕跡、外觀更加性感，及舒適方便；但也可能因造成外部細菌直接和私密處接觸，恐引起感染。因此決定展開30天不穿內褲的實測。

在開始實踐1個月不穿內褲後，1G表示，健身時不穿內褲，對於汗水的感受更高，但並沒有特別不適；而穿著寬褲時，會有點悶熱感，不過分泌物卻比平常的量還少。不過1G也發現，沒穿內褲容易讓分泌物沾黏到褲子，健身時下體的味道感也更重，有時候私密處的形狀也更明顯。而穿著緊身牛仔褲時，她發現，由於太過合身，較容易摩擦到下體，導致私密處有點「乾乾皺皺」的。

最後，1G表示她沒能完成30天實測，因為生理期來時，儘管她有塞棉條，但仍有血流出來，最後只好果斷放棄。不過1G總結，在不穿內褲的日子，可以明顯感受到私密處變得更健康，分泌物量也變少，整體感受也更加舒適。1G也打算未來睡覺和健身時繼續不穿內褲；但在穿著合身牛仔褲或生理期來時，還是會穿內褲避免摩擦，以及細菌感染。同時1G也呼籲其他女性，尤其是私密處很容易感染的人，可以嘗試在睡覺時不穿內褲。

YouTuber「1G」實測「一個月不穿內褲會發現什麼事情」。（摘自YT:我1G啦，如經移除請見諒）

(中時新聞網)