最具權威與指標性的國家級獎項「第十七屆國家品牌玉山獎」頒獎典禮於6日盛大舉行，並邀請到副總統賴清德、立法院院長游錫堃等長官親臨現場致詞頒獎，各界菁英人士皆出席響應；本屆參賽企業品牌家數更勝往年，富士達保險經紀人公司仍傲視群雄，獲得評審青睞與肯定，第六度蟬聯「傑出企業」大獎，董事長廖學茂更五連霸榮獲「傑出企業領導人」獎項。

今年富士達保經不畏疫情影響，持續擴展服務版圖並深化人才培育，年初於桃園斥資8000多萬元成立「育成暨教育訓練中心」，提供桃竹地區業務同仁更多元的教育訓練課程，並協助優秀人才安心創業，建立自己的保險事業，同時大舉進駐南台灣，陸續於嘉義、台南、高雄等地成立新區部，持續招募優秀人才，希望帶給南部民眾更多、更優秀的專業保險服務選擇。

廖學茂表示，儘管大環境面臨不少挑戰，然而富士達保經已深耕10多年，實力相當堅強，專業保險服務長年深受客戶好評，用心建立完善業務制度與強大行政支援，更讓業務同仁無顧慮，專心衝刺事業。

有忠實客戶的信賴與優異同仁的力挺，廖學茂相信，富士達保經絕對能挺過所有挑戰，不斷締造佳績。

富士達保經不斷獲得「華人公益金傳獎」、「保險信望愛獎」及「國家品牌玉山獎」等具公信力大獎，這不只是榮耀更是責任，富士達保經絕不負社會大眾肯定，將持續茁壯成長為真正國家級企業品牌！』

五度獲頒「傑出企業領導人獎」的廖學茂，踏入保險業30多年，先後於數家大型保險公司擔任過執行副總、總經理等高階主管職。2007年創立富士達保經，在其優異領導下富士達保經目前名列台灣前10大保經公司，旗下擁有2500多名業務同仁。

廖學茂精進自身企業經營管理能力，先後完成政治大學和北京大學碩士學位，目前仍在攻讀台灣大學財務金融研究所，擁有豐富且完整的行銷經驗和企業管理實務更選擇投身教育，曾擔任東南科大、崇右科大助理教授以及政大商學院企業導師，傳授自身經驗協助產學合作培育人才，要帶領富士達繼續邁向下一個10年。

(中時 )