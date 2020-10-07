資深媒體人馬西屏曾是政論節目常客，近年因病頻繁入院，近期還出書講述自己與奇人域士的驚異的親身體驗，日前更上節目分享全台灣排名第一的恐怖陰屍路，提醒觀眾要注意3件事，千萬不准做。

馬西屏在節目《2分之一強》提到，陽明山「巴拉卡公路」是全台灣第一陰屍路，表示其編號為「101」諧音正好是「第一靈異」，該路段有「5怪」現象，第一霧多，讓人總有毛毛的感覺，第二樹木多，容易聚陰，第三沒有路燈，該路段整整17公里沒有路燈，第四為彎道多，甚至有N字型彎道，相當危險，最後則是路邊的「人」多，讓在場來賓聽了毛骨悚然。

馬西屏更舉例，曾有四男三女騎4輛摩托車去探險，路上經過好幾個小廟，本來覺得有神明守護很安心，未料經過第4座廟時，才發現經過的所有廟都是同一個，其中一人就想到唸心經驅邪，隨後霧漸漸散開，他們便立刻騎下山，並到山下的便利商店休息，未料一名單獨騎車的男子，卻被同伴告知「你車子後面一直待著一個人」，嚇壞所有人。

而馬西屏也提醒民眾，經過巴拉卡公路時千萬不能中途停車，尤其在起霧時會聽到有聲音呼喚你，或是感覺車子壓到任何東西時，也千萬不要下車看，最後強調若是看到路邊有人向自己打招呼，絕對不能回應。

(中時新聞網)