中華民國將迎來一年一度的109年雙十國慶，但台灣內部近20年來，對於「國族認同」卻悄悄產生很大的變化，據「台灣選舉與民主化調查(TEDS)」委託政大選研中心，於近期公布有關「台灣獨立」的民調統計16年變化走勢，可以發現，統獨的支持度，隨著年份一直在演變。

今年2020年因為新冠肺炎疫情，持續影響著全球各國，而適逢台灣總統大選與美國總統大選，中國大陸為反制台灣與美國越靠越近，近期更加大對台灣文攻武赫的力道，大陸官方與學界多次警告表示，不能接受「切香腸的漸進式台獨」，且多年來皆堅持「台獨是底線」，一旦台灣官方踩紅線，必將出兵處理台灣問題。

台灣人對「台灣獨立」支持度，自2004年-2020年的變化圖表，支持統一與獨立的比例出現消長。該調查係由「台灣選舉與民主化調查(TEDS)」委託政大選研中心進行的民意調查。(圖/翻攝自 統計der日常-JIASIN YU臉書)

但對於「台獨」，台灣人自己又是如何看待或支持？據臉書粉絲頁「統計der日常-JIASIN YU」整理「臺灣選舉與民主化調查(TEDS)」，近期公布過去16年來，從2004、2008、2012、2016及2020五個年度總統大選（2012、2016與2020是總統與立委大選）之後的全國性面訪資料。可以發現當問題為，「如果臺灣宣布獨立後，仍然可以和中國大陸維持和平的關係，則臺灣應該成為一個新國家」。支持「和平獨立」的比例從2004年的56.3%持續攀升，至2020年達到63.4%。

若問題為「就算臺灣宣布獨立後，會引起中國大陸攻打臺灣，臺灣還是應該成為一個新國家」。支持「戰爭獨立」的比例，從2004年的29.8%不斷上升，到2020年時達到近44.2%。

值得觀察的是，相對面在支持「統一」方面，也有不小的變化。當問題為「如果中國大陸和臺灣在經濟、社會、政治各方面的條件相當，則兩岸應該統一」，支持「相似統一」的比例，逐年下降，從2004年的40.8%，到2020年僅剩下25.6%，且在2016年時和支持「戰爭獨立」的比例出現交錯。

最後，「就算中國大陸和臺灣在經濟、社會、政治各方面的條件差別相當大，兩岸還是應該統一」，在「差異統一」調查中，16年來，則依舊維持在10%上下，顯示台灣仍有約1成的人，堅定支持兩岸統一。

此民調係由「美國杜克大學亞太安全研究中心的牛銘實教授」所設計的「臺灣民意與國家安全民意調查」問卷。EDS的資料屬於全國性「面訪」，而「國家安全民調」屬於全國性「電訪」，都是由政大選研中心負責執行，但母體涵蓋率所造成的樣本偏誤，因此會造成結果不同。

(中時新聞網)