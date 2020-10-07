果粉們一起沸騰吧！一如傳聞所料，蘋果（Apple）已正式對外發表邀請函，確定下一場發表會的時間就訂在美西PDT時間10月13日早上10點，也就是台灣時間10月14日凌晨1點舉行。在Apple Watch Series 6以及iPad新品已在9月發表會登場後，這一場發表會的主角無庸置疑將是萬眾期待的iPhone 12系列。你準備好迎接你心所期待的全新iPhone 12了嗎？

蘋果發出的發表會邀請函，名稱為「Hi, Speed」，很明顯意味著新品在「速度」層面上的提升，預期就是指著新一代iPhone將要升級5G，帶領全球果粉體驗飆網快感之意。不僅如此，蘋果也擅於在邀請函中隱藏一些關於新品的訊息，從本次邀請函的圖樣來看，藍色又成為了主要色彩，暗示著iPhone 12系列可能如Apple Watch Series 6以及iPad Air一樣，有望加入全新的深藍色款式；圖中層層疊加的圓型設計，則不禁令人聯想到iPhone 12系列曾傳出將會採用全新磁吸設計，讓手機在放上無線充電盤時能更準確對準充電位置的說法。

不過受到疫情影響，供應鏈備貨速度與市場需求都與往年截然不同。外界預期的4款iPhone 12系列，會否同台發表，同時間上市，就目前已知線索來說仍顯得撲朔迷離，難以掌握，仍是充滿懸念。

除了iPhone 12系列之外，日前財經外媒報導也發現，蘋果在線上商店、實體Apple Store直營店皆不再銷售第三方無線耳機以及揚聲器（喇叭）。從邀請函來看，層疊的圓形也似乎能令人聯想到外擴音樂帶來的音場。因此能替消費者帶來更全面音樂體驗的AirPods Studio頭戴式無線耳機，以及平價款HomePod等新品，或許也有機會在本次發表會中登場。

另外，發表會邀請函也指出本次發表會將無實體形式，將是自Apple Park提供直播，消費者們可藉由Apple官網收看直播。《中時新聞網》將會透過線上直擊發表會，為讀者帶來第一手報導，歡迎鎖定。

(科技)