國民黨立院黨團提出「台美復交」決議案獲無異議通過，引起國台辦回應、綠營嘲諷，黨內也有人擔心。國民黨文傳會副主委鄭照新凌晨在臉書未指名回應表示「遵從中華民國憲法」，並強調「不怕遇到兇，就怕遇到不用功」，要有意見者去讀一遍憲法。

鄭照新說，國民黨對中華民國在國際空間發展的期望不容忽視，對國民黨而言，遵從中華民國憲法，中華民國分為自由地區與大陸地區，與中華民國追求國際空間及邦交關係的主張並無衝突。

他指出，國民黨相信自由地區與大陸地區雖有諸多差異，甚至是對立，必須堅持對話交流，促進理解，緩和衝突，此乃求同存異，而民進黨則是根本否定這兩個地區在歷史與情感上的連貫演變，拒絕任何交往，進行敵意仇視。

鄭照新強調，如果不願意去理解此主張與民進黨目標的差異而動輒錯誤指控「這樣與民進黨又有什麼兩樣」，那，回去讀一遍中華民國憲法再來談吧！

他還酸說，不怕遇到兇，就怕遇到不用功。

《相關影音／國民黨提案「台美復交」 朝野無異議通過》

(中時 )