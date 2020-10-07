美國總統川普確診新冠肺炎出院後，民調能逆轉勝嗎？美國德州大學奧斯汀分校政治學博士袁鶴齡近日受訪表示，川普要拉升選情，難度很高，眼下可走的只剩下兩條路，一是打疫苗牌，二是激化反中牌。

現任中興大學「國家政策與公共事務研究所」的袁鶴齡教授，近日接受《中評社》專訪，他表示，川普是真的且意外確診，但自10越2日宣布住院，到5日就迅速出院，正是因為目前檯面上主流媒體民調，幾乎全是拜登領先，最大落差甚至達到10%，顯示川普有扭轉選情的時間壓力。

而觀察這幾天可發現，川普一住院，競選團隊立刻亂了套，袁鶴齡認為，這次的總統選舉對川普而言就是個人秀，是以展現個人魅力特質為主，所以當川普染疫，幕僚完全崩潰，可以得知，這並非事前有所計劃。對於川普民調落後，後續會如何提振選情？袁鶴齡認為，特朗普要拉升選情，難度很高，眼下唯一可走的只剩下兩條路，一是「疫苗牌」，二是激化「反中牌」。

他強調，川普染疫後近日多次喊話聲稱，治療疫情的藥物及疫苗就要研發出來，這可能是川普在最後關頭，對內唯一可出的招。藉推出疫苗，拉升選民好感度，但此招風險很大，因為就算疫苗研發出來，臨床表現如何，還是未知數。若疫苗有副作用，或療效不佳，在最後不到一個月的時間，恐無法有效發揮影響力。

而剩下的唯一一張能打的牌，且相對有效率、穩當的招數，就是「反中牌」，但目前大陸北京方面也深知，在最後階段不能與美國發生衝突，而反中牌能打的也用的差不多了。

(中時新聞網)