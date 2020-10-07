台中多年前發生一起女教練殺死女學生的案件。據了解，這名女學生和教練相約好，要一起吃下安眠藥後共同殉情，卻沒料想到藥效劑量太少，對自己發揮不了作用，但女學生卻躺在女教練身上，意外被女教練的人間胸器悶死了！然而，經由法醫鑑識後，發現女學生的身體上，嘴唇有被牙齒咬過的痕跡。但女教練仍堅持，是兩人為共同殉情吃下安眠藥而死的。警方調查發現，女教練曾有猥褻前科，還在女教練家中發現有童軍繩、小刀等作案工具，整起撲朔迷離的案情，讓偵辦的調查小組直覺此案不單純。

這名女教練認為女學生愛上其他男人，即便自己全心全意的對待，仍是沒有任何的結果。因此女教練拿了5個顆藥丸，向女學生謊稱這是補充營養的維他命，女學生不疑有他立即吃下，隨後感到一陣暈眩後，便躺在女教練的雙峰之間睡去，不料一起睡著的女教練，睜眼便驚覺女學生不慎被自己的人間胸器悶死。

法院審理時，女教練被判決14年的有期徒刑，其明確的罪名為「遮掩住女學生的口鼻導致窒息而死」。然而，檢調單位深感懷疑，還連續找了2名驗屍的法醫詢問，得到的說法卻都是「慘遭胸器悶死」，讓相關單位無法置信，專業的法醫驗屍者竟會這樣判斷。

據了解，檢調單位從解剖少女時發現，少女的臉上出現4隻手指的痕跡，推測女教練案發當時，應當直接徒手將少女口鼻摀住，也發現嘴唇上沾有齒印，嘴內的口腔有明顯顏色變化，認為死因應當「壓迫性的窒息死亡」，推測少女應當並非無外力介入下，吃了安眠藥慘遭殺害，而是活生生的被直接悶死。

(中時新聞網)