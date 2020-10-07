美國總統川普今天暫停與民主黨國會議員協商新冠疫情紓困法案，表示要等到大選後再恢復協商，原本走高的美國股市聞聲收低，道瓊工業指數下挫375.88點。

道瓊工業指數下挫375.88點或1.34%，以27772.76點作收。

標準普爾指數下跌47.66點或1.40%，收在3360.97點。

科技股那斯達克指數下滑177.88點或1.57%，收11154.60點。（譯者：陳政一）1091007

(中央社)