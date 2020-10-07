川普喊停新冠紓困案談判 美股道瓊重挫375點 06:062020/10/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股重挫，道瓊下挫375.88點。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普今天暫停與民主黨國會議員協商新冠疫情紓困法案，表示要等到大選後再恢復協商，原本走高的美國股市聞聲收低，道瓊工業指數下挫375.88點。 道瓊工業指數下挫375.88點或1.34%，以27772.76點作收。 標準普爾指數下跌47.66點或1.40%，收在3360.97點。 科技股那斯達克指數下滑177.88點或1.57%，收11154.60點。（譯者：陳政一）1091007 (中央社) #指數 #道瓊 #下挫 #工業 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 美大選最新民調出爐：拜登6大搖擺州全勝川普 - 國際 婚禮成忌日 新郎不爽嬌妻敬酒太騷 活活打死再棄屍水溝 - 國際 川普喊停新冠紓困案談判 美股道瓊重挫375點 - 國際 - 中央社 影》辣妹名模當街慘遭4男擄走 香消玉殞與6人陳屍萬人塚 - 國際 蓬佩奧：中共若要武統台灣 會「想辦法」緩解緊張 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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