墨西哥日前發生一起辣妹名模當街慘遭4男擄走案件。辣妹(Yessenia Alvarado)當時正走在街頭上逛街購物，突然遭到4名男子圍住，隨後立即被綁票擄走，辣妹家人曾接獲綁匪的電話，表示若想要辣妹活命，則必須交出贖金來救人，然而辣妹家人湊齊贖金後，卻無法聯繫到綁匪，經警方大力搜索的1個月後，在一處極為隱密的萬人塚，發現辣妹與其他6名男女，早已身亡多時陳屍在裡頭。

墨西哥日前發生一起辣妹名模當街慘遭4男擄走案件。(翻攝自每日新聞網)

根據外電報導，這名24歲的辣妹，不僅是位知名模特兒，也是1個孩子的媽媽，在幾個月前辣妹突然在街頭購物時，突然遭到4名壯漢的集體綁票，當時在場的行人目睹到，此名辣妹被硬拽壓上車，隨後就消失的無影無蹤。

辣妹的媽媽(Yadira Rivera)說明，案發當時辣妹被綁架後，家裡就立即接到勒索電話，要求付出巨款來贖回辣妹，然而當家人湊起贖金後，卻無法聯繫上綁匪，家人只好趕緊報警處理。經由警方調查小組大力搜索後，竟在1個月後，位於索諾拉州(Sonora)的一處隱密萬人塚內，發現包含辣妹以及其他6具不知名的屍體陳屍在內。

鑑識小組在經過DNA比對後，證實有1具屍體是辣妹，至於其他的6具屍體則必須持續分析後才能得知。當地警察局表示，目前仍持續進行調查這6具屍體，與當時綁架辣妹的綁匪關係，也期盼能盡快還給辣妹一個伸張正義的公道。

(中時新聞網)