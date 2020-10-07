世貿組織（WTO）發佈全球貿易預測更新，世貿組織高級經濟學家科爾曼‧尼表示，大陸進口需求維持了區域內的貿易，出口表現也好於預期。今年上半年亞洲區域內貿易較上年同期減少6％，但大陸從亞洲其他國家的進口僅下降1％，支持亞洲區域內貿易。若不包括大陸在內，亞洲區域內貿易下降了9％，顯示大陸不僅在出口方面表現突出，在進口上也為全球需求做出了貢獻。

根據大陸央視引述世貿組織高級經濟學家芭芭拉，安德莉亞·阿德里安表示，今年上半年全球個人防護裝備出口增長了49％，預計其貿易額達到了980億美元，其中近44％來自大陸。而上半年全球口罩貿易額預計達到710億美元，年增率達87％，其中57％來自大陸。

此外，阿德里安還表示，當其他經濟體仍處於困境時，大陸已出現復甦，成為最大的旅遊消費國，亞洲一些最不發達國家從大陸遊客身上受益，而這些國家現在因失去了大量大陸遊客而承受損失。大陸將在最不發達國家的旅遊業復甦上發揮作用。

(旺報 )