今年以來，大陸累計已有超過百城密集發布人才政策，「搶人大戰」再度升級。從武漢市「5年內留住百萬大學生」計畫打響爭奪人才第一槍開始，到最近，大陸最值錢的戶口之一的上海市也終於坐不住了。9月23日，上海發布落戶新政，復旦、上海交大、同濟、華東師大的應屆本科生，以及重點大學和重點學科的應屆碩士生都可直接落戶。

透過無門檻落戶、先落戶再就業、親屬可投靠等方式，各地相繼調整吸引人才的政策。中原地產首席分析師張大偉指出，經過此前幾輪人才搶奪戰後，成都、武漢、石家莊、哈爾濱等城市的市域總人口均超千萬，西安、鄭州等強二線城市也在向千萬級別人口城市邁進。

對於武漢、西安、南京這些城市而言，擁有豐富教育資源，最想搶也最可能能搶到的，就是本地名校的應屆生。這些畢業生的流向，同樣也能反映出各個城市的「搶人」政策對人才的吸引度。

從2016屆到2019屆，武漢大學的本科生留在本省就業的比例並沒有出現明顯變化，反而還在2018年出現了去廣東就業的本科生比留在湖北的還多。

可以看到，類似武漢的情況還發生在很多地方。在新一線城市中，西安、重慶、天津等地的名校都只有30%左右的畢業生選擇留在本當工作。相比之下，杭州、南京等江浙滬地區的情況就好了不少，畢業生更願意留下。另外，東北幾所大學的省內就業率慘不忍睹。

就目前已公布的各省最新就業質量報告來看，畢業生淨流入比例最高的還是北京、上海這樣的一線城市。上海2019屆畢業生有92.74%的本地生源留滬就業；而外省生源中，有高達41.67%的畢業生在滬就業，而僅在5年前，該比例還不足30%。

中國社會科學院城市發展與環境研究所研究員單菁菁表示，放寬落戶限制只是第一步，接下來還要考慮留得住、用得好的問題。

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(中時新聞網)