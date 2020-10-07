香港零售業工會指出，零售業從業人員放無薪假的情況近期雖有改善，但商店縮短營業時間致人手過剩，現在每月仍需放幾天無薪假。但兼職員工多數未能復工，全職業界則需輪流放無薪假，目前普遍假期數為每月2至7天。若香港未能於年底傳統旺季前通關，將可能引發新一輪裁員潮。

星島日報報導，香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，疫情最嚴重時期，零售業員工均有連續多日放無薪假的情況出現，如今情況只稍稍好轉，因不少店家已縮短營業時間，將前線人員上班的早午兩班制改為一班制，變相導致一班的人手過剩，四個零售員分兩班開工，每班只有兩人，但變為一班就多出兩個人。

林志忠指出，兼職員工多數未能復工，全職業界則需輪流放無薪假，目前普遍假期數目為每月2至7日，部分遊客區的店鋪更因旅遊業尚未復甦，員工無薪假日數會更多。他預料，若香港未能於年底傳統旺季前通關，零售市場長久未能復元，將有機會引發新一輪裁員潮。

香港食物及衛生局局長陳肇始昨宣布，至少未來一周（10月9日至10月15日）大致維持現行社交距離措施，以觀察長假期等因素是否影響疫情發展，包括餐飲處所距離、4人限聚及口罩令、餐廳酒吧營業至午夜12時等都會維持。不過她說，部分措施有輕微調整，容許在公眾溜冰場進行隊際運動，人數可多於4人，上限按項目的規則而定。陳肇始表示，市民會出現抗疫疲勞，但如果市民不再遵守或保持警愓，疫情反彈機會更高。

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(中時新聞網)