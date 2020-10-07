美國總統川普確診新冠肺炎出院後，民調能逆轉勝嗎？美國德州大學奧斯汀分校政治學博士袁鶴齡近日受訪表示，川普要拉升選情，難度很高，眼下可走的只剩下兩條路，且除非拜登陣營出現重大把柄，否則就目前來看，川普要逆轉並非易事。

據美媒「CNBC」報導，該公司與Change Research合作進行的最新民調結果顯示，在美國6個主要搖擺州亞利桑那州、佛羅里達州、密西根州、北卡羅來納州、賓州和威斯康辛州，拜登獲得了超過50％的支持率，而這些州對川普支持率為45％。而在兩周前所進行的民調中，拜登在6個州支持度與川普支持度為49％：45％。

現任中興大學「國家政策與公共事務研究所」的袁鶴齡教授，近日接受《中評社》專訪，他表示，川普是真的且意外確診，但自10月2日宣布住院，到5日就迅速出院，正是因為目前檯面上主流媒體民調，幾乎全是拜登領先，最大落差甚至達到10%，顯示川普有扭轉選情的時間壓力。

而觀察這幾天可發現，川普一住院，競選團隊立刻亂了套，袁鶴齡認為，這次的總統選舉對川普而言就是個人秀，是以展現個人魅力特質為主，所以當川普染疫，幕僚完全崩潰，可以得知，這並非事前有所計劃。

對於川普民調落後，後續會如何提振選情？袁鶴齡認為，特朗普要拉升選情，難度很高，眼下唯一可走的只剩下兩條路，一是「疫苗牌」，二是激化「反中牌」。

他強調，川普染疫後近日多次喊話聲稱，治療疫情的藥物及疫苗就要研發出來，這可能是川普在最後關頭，對內唯一可出的招。藉推出疫苗，拉升選民好感度，但此招風險很大，因為就算疫苗研發出來，臨床表現如何，還是未知數。若疫苗有副作用，或療效不佳，在最後不到一個月的時間，恐無法有效發揮影響力。

而剩下的唯一一張能打的牌，且相對有效率、穩當的招數，就是「反中牌」，但目前大陸北京方面也深知，在最後階段不能與美國發生衝突，而反中牌能打的也用的差不多了。他也舉例，台灣牌基本上也無招可用，因為剩下能做的，都可能引發熱戰，例如駐軍台灣、宣布台美建交等，美國都會盡量避免。

除非拜登陣營出現重大把柄，否則就目前來看，川普要逆轉並非易事，但還有近一個月的時間，川普還是有發動「十月驚奇」的可能，值得後續觀察。

而五角大廈官員今天美國時間6日表示，在美國海岸防衛隊副指揮官芮伊確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，參謀首長聯席會議主席密利等美軍高階將領目前都已自行隔離。

(中時新聞網)