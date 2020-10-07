美國傳奇搖滾吉他手艾迪范海倫（Eddie Van Halen）今天驚傳因喉癌逝世，享年65歲。艾迪范海倫是「范海倫搖滾樂團」共同創始人。外電報導，他在妻子珍妮（Janie）的陪伴下，於美國加州的St. Johns Hospital聖約翰醫院病逝。病逝前幾天裡，醫生發現他的喉癌已經擴散到他的大腦及身體其他部位。

1955年在荷蘭出生的范海倫，7歲時與父母移居美國，從小就與兄長艾力克斯．范海倫（Alex Van Halen）接受古典音樂訓練，之後共組搖滾樂團，曲風跨及搖滾樂、硬式搖滾與重金屬音樂等。艾迪范海倫被譽為是20世紀最傑出的吉他演奏家之一，也是20世紀80年代整個歐美重金屬浪潮的推動者，並且是電吉他點弦技術的首創者。在2012年《Guitar World》評選的百大吉他演奏家中，他擊敗皇后樂團的吉他手Brian May、Rush樂團的Alex Lifeon 和「吉他之神」Jimi Hendrix等眾多吉他手，名列首位。

范海倫樂團1978年推出首張同名專輯一炮而紅，被譽為搖滾樂界最出色的首發專輯之一。1981年推出的「Fair Warning」，至今被樂迷公認是樂團最佳專輯。

(中時新聞網)