香港反送中抗議引發當地紛亂，不少港人想移民來台，但卻成了不肖人士眼中狠詐財色的良機。1名在香港擔任百貨公司主管的港男想移民台灣，不但遭台女詐騙500萬存款，還過著近乎軟禁的生活；還有港女愛上台男，想藉「結婚」一圓移民台灣夢，最後才發現對方已婚，被騙色外，還遭騙財200萬，帶著破碎的心黯然返港。

日前有5名曾參與「反送中」抗議的香港青年欲偷渡來台，但因船中途沒油，漂到東沙海域，被我國海巡署送高雄安置。香港動盪不安的局勢、使得想來台定居的港人日增。

移民署統計，今年上半年有近4000位港人獲定居許可，比去年同期增加90％，連港星黃秋生也公開表示，正準備移民來台，文化部則說願意以「具電影專業及特殊成就人士」身分為黃秋生申請設籍。

嚮往在台定居的港男阿正因故認識賈姓台女，原以為可以藉由婚姻順利來台，沒想到卻是被騙光財產「軟禁」在小套房內。（圖／讀者提供）

但對一般香港民眾來說，想入籍台灣仍不脫通婚、投資等方式，不過，卻有「愛情騙子」利用他們想和台灣人結婚心態，將港民當成肥羊宰。來自香港九龍的阿正（39歲）就向本刊淚訴，自己遭台女騙來寶島後，除了存款全被對方吸乾，還揹負數百萬債務；另1名港女Doris也一樣，被台男騙財騙色後，才知對方根本已婚，2人最後都在傷痕累累下，無奈離開台灣。

賈女騙光阿正財產仍不滿足，繼續要他向香港老母「調頭寸」匯更多錢來。（圖／讀者提供）

此外，今年7月底，刑事局「中部打擊犯罪中心」也在嘉義破獲1個鎖定香港人行騙的集團，逮捕了以孫男為首的13名嫌犯。警方調查，孫男先訓練「員工」能操廣東話，假藉「電話欠費」打給香港民眾騙到個資後，再由講國語的人「推銷」，謊稱因「疫情」港人不好來台，但該集團可「代辦」移民等，要被害人們匯款。檢警破案後，目前仍透過管道清查有多少港人受害。

而陸委會為了幫助港人，雖於日前公布「香港人道援助關懷專案」，並設置「台港服務交流辦公室」提供來台就業、投資乃至移民的諮詢服務，但政府仍未全面意識到「他們需要什麼保護」，盼相關單位重視日益嚴重的「剝皮港人」現象，好好加強查緝。

阿正原本以為與賈姓台女交往不但能順利成家，還能移居來台，沒想到卻是一場騙局。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)