美中台三角關係近來轉調，美國鷹派參議員盧比歐指出，美國幫助台灣對抗大陸，必須非常小心駕馭，不能過度挑釁；美國國務院次卿柯拉克訪台時，行事刻意低調；外交部長吳釗燮更一改因美台關係升溫而得意洋洋的姿態，改口說不尋求台美建交。

盧比歐認知到戰爭的凶險，為自己畫下紅線，堪稱負責的態度，也反映美國願幫助台灣建立軍備力量，卻懂得不過度挑釁中共，以免引發美中軍事衝突。這原本是美國與大陸建交四十年來維持的基調，只是近年來美國總統川普為了凸顯自己棒打大陸的英雄形象，而採取超過實際需求的過火行動。

事實上，根據美國防務智庫蘭德公司多次模擬台海衝突，二○一七年就發現解放軍會在「戰爭初始幾星期」占據優勢；二○一八年由十二位政要共同主持的「國防戰略委員會」，諮詢七十五位美國政軍情界官員，以及英、法、日、澳的代表，最終下了斬釘截鐵的結論：「美國在台海恐『決定性戰敗』，就算美國開闢次要戰場，中共也不會撤退。」

對於遏制、對抗大陸的行動，美國可以按照政治需求收放自如，但台灣一些綠營民代、網紅和名嘴以為有美國當靠山，遂盲目跟進反中，甚至不斷挑釁，不惜把台灣推至兵凶戰危的邊緣，而且視打仗為電玩，認為中美大戰與台灣無關，共軍犯台對自己也不會有影響。

民進黨及追隨者基於一己的政治利益，長期把反中、仇中，乃至於台灣獨立喊得震天價響，把自己塑造成捍衛主權的勇武英雄，藉以擷取政治利益，每次都能得逞；至於對岸的底線、台灣的安危、民眾的福祉，則完全不在他們的腦海裡。一旦發生戰爭，台灣首當其衝；美國若看情勢不對，卻可抽腿避戰，坐令台灣獨自受難。

事實非常殘酷，聽在「勇敢的台灣人」耳中，像是長他人志氣、滅自己威風。然而，民眾可以感性，政治家必須理性，但民進黨寧可跟著民粹跑，甚至加碼擴大兩岸對抗情緒，進一步鼓動戰爭，不考慮戰爭的風險與代價，這是不負責任，甚至是不道德的。

面對大陸，台灣雖然擁有軟實力與巧實力優勢，但總體而言居於絕對劣勢，是不可否認的事實。首先台灣必須以小事大，避免暴虎馮河。其次，不能寄望他國幫忙打仗，戰爭只能自己承擔，要懂得自求多福。

民眾必須站在自身利害考量上，明辨趨吉避凶之道，千萬不要被政客、網紅及名嘴牽著鼻子走；兩岸官方若不能「駕馭」情勢，失去轉圜的餘地，戰火蹂躪的苦果可能就在眼前。

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(中時新聞網)