教育部長潘文忠上周在立法院答詢時表示，明年起將分四年落實總統蔡英文的「零到六歲國家一起養」競選政見，將育兒津貼從現行的每月二千五百元，逐年提升到每月五千元，雖然該政見獲得幼教業者歡迎，但立委及婦女團體顯然不太買單。

婦女新知基金會指出，許多媽媽都是職業婦女，就算提高育兒津貼，也很難吸引職業婦女辭職帶小孩，唯有多設立高品質的「公托」，鎖定少子化對症下藥才是良策；民進黨立委高嘉瑜也批評，一味增加育兒津貼沒有用，政策應以布建公托資源為優先，希望未來能達到「公共幼兒園零抽籤」的目標。

有鑑於健保費十月份可能又要調漲，以及勞保給付縮水等問題，若不徹底解決少子化，無論健保費如何漲、勞保給付縮水多少，都難以減緩公共保險財務惡化的困境。

我認為，台灣生育率一直沒有成長，如果不是政府的「解藥」有問題，就是還不足以吸引年輕夫婦認同。台灣現在的問題是，許多年輕夫婦不敢生；等存夠錢了，就算想生也力不從心，而且經濟愈差愈不敢生，這其實也衍生了包括貧富差距與階級不平等種種問題。

少子化確實是一項嚴重的國安問題，試想十年、二十年以後，台灣都是老年人，別說勞、健保財務負擔愈來愈重，納稅的人數也會銳減，消費市場亦將萎縮，經濟如何帶得起來？國家安全又要誰來保衛？

不過，值得注意的是，許多家長都呼籲增設「公托」，但政府態度卻很冷淡，反而傾向補貼私立幼兒園。問題是，要不要生小孩是由父母決定，政府鼓勵生育，卻堅持「走自己的路」，不認真傾聽年輕夫婦為何不生？盲目投入大筆資源，豈不是做白工？

近年來，我不斷呼籲，政府應全盤思考都市更新，藉由獎勵都更，在都更後的新社區空間，或者是運用荒廢的學校，合併設立安養及托育中心，鼓勵還有能力的老年人幫忙托兒，共同照顧小朋友，讓老年人不只是在安養中心看電視、發呆，生命可以有更多重心。

到了晚上，老人和幼兒就由家人就近接回自宅照顧，降低安養托育中心人員的壓力，全家共享天倫樂。如此一來，大家一起分攤照顧老人和幼兒的壓力，不僅能鼓勵生育，還能減少社會問題。

台灣經濟型態轉變快速，年輕人想追求高薪愈來愈難，通常得以長時間、高壓的工作做為代價。對很多年輕上班族而言，下班後已精疲力竭，照顧幼兒對他們簡直是場惡夢；但照顧小孩有苦有甘，最辛苦的階段就是小孩幼年時，度過這個階段後，父母壓力就不會那麼大。因此，我建議政府多傾聽年輕夫婦心聲，排除萬難多設公托，畢竟每位新生兒都是國家未來不可或缺的棟梁，國家當然有義務多照顧他們。

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(中時新聞網)