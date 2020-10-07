前一期專欄中，阿水特別提醒，中秋連假前，整體上大盤還有機會繼續走反彈，但手上有現股的投資朋友，最好在當期出刊時（九月三十一日）的夜盤，也就是下午三點到凌晨五點之間，幫自己的現股買一點選擇權賣權單。

專欄才剛提醒，中秋連假就出現一個重大消息：美國總統川普與第一夫人確診新冠肺炎，消息一出，美股道瓊指數當下就大跌五百點。

可想而知，手上握有大量現股的投資人，這個連假勢必很難過。這種看著國外發生重大消息，自己卻什麼都不能做的情況，讓人相當煎熬，若假期前買進幾口選擇權作為現股保險單，就能幫自己免去這種煩惱。

這也是阿水常建議投資人，一定要學選擇權這項投資商品的原因，因為做選擇權的「買方」，最多賠掉權利金，卻沒有超額風險，一旦遇上金融市場大漲或大跌，選擇權的獲利又比期貨、股票等來得更高。尤其眼前的投資環境比過去複雜，一來指數來到歷史高點，二來電腦、手機及籌碼軟體應用已普及，市場消息傳播比以前更快更廣，投資人除了選好股，還要懂得使用投資商品來保護自己的現股部位，這樣才能賺得久！

由於中秋連假，只統計三天的三大法人買賣超，三大法人在上市類股中一共買超一百五十九．七九億元，外資買超一百三十一．○二億元，自營買超十八．六八億元，投信則買超十．○九億元。

前一期專欄阿水提到，台股反彈一定要跟著台幣匯市做判斷，如果匯率持續走升，那麼台股反彈的力道也相對較強，如果反彈時匯率走強不明顯，那麼反彈力道就有限。阿水才說完，台幣兌美元從二十四日一路走升到三十日，台股也順利反彈，有望回補九月二十三日下跌跳空的缺口。說穿了不神奇，只是太多的股民，習慣用「猜」跟「感覺」來操作。接下來，讀者可繼續觀察，若匯率跟著台股大盤走貶，月線也持續下彎的話，就一定要小心注意囉！

附表為最近五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。在大盤反彈走勢，暫無明顯介入的類股，由於市場資金尚不知往哪裡跑，有部分投資朋友會想操作蘋概股，憑「直覺」去買有新機即將發布的iPhone概念股。但阿水認為， 投資要看自己的持有周期，若為了買而買，想搭上新機話題，很容易因為一點利空消息而吃虧，這點不可不慎！

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(中時新聞網)