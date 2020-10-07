香港近年局勢動盪，不少民眾想移民來台，但卻有倒楣港人遭台籍不肖分子盯上，當肥羊狠宰，原來在香港某百貨公司擔任小主管的阿正就是實例之一，他來台後先被女「愛情騙子」扣護照，過著形同軟禁生活，之後不僅被榨光300萬元存款，還另外再為她負債200萬，落到最後連「1個便當都買不起」，得在桃園找工地「打黑工」才能過活。

本刊調查，來自香港九龍的阿正今年39歲，平日是百貨公司的小主管，下班或休假時，他會兼差當「街頭歌唱藝人」，而外貌斯文、帥氣的他，聲線神似「歌神」張學友，網上還能找到他當街獻藝的影片。

阿正回憶，去年中，香港爆發多場大規模警民衝突後，他在網上和自稱「陳語妡」（陳女）的台女相識，對方不僅很關心他安危，且又聊得來，阿正飛來台灣和陳女相會1、2次後，去年10月左右，雙方決定「以結婚為前提」交往。

嚮往在台定居的港男阿正，遭賈姓台女騙光財產，不但移居夢碎，還因逾期居留被遣返。（圖／讀者提供）

「我真的想當台灣人，辭了工作，帶著約300萬存款來，在桃園租屋，打算開個小店，看能否賺錢買塊地，一起收養我們都愛的流浪狗。」然而，這個平凡夢想，很快就如泡沫般幻滅。

原來，阿正在陳女灌迷湯下，為了證明愛她的決心，竟將所有錢全存到女方戶頭，連護照都給她保管，「後來我想回香港探望老母，但她（陳女）就找藉口不還我錢和護照，還發脾氣說我不愛她。」這一拖，卻造成阿正在今年初逾期居留，也掉入更深陷阱。

陳女欺負阿正不諳台灣法律，拿逾期來「唬爛」，「因為我是你的保人，所以你存在我戶頭的300萬被凍結不能領了」。還恐嚇「警察到處在抓你，不要亂出去」，並要阿正請香港母親再寄200萬元來「救他」，結果陳女拿到錢後仍不滿足，繼續瞎扯，想靠阿正當「人質」騙更多錢，甚至一度要求他再向很少聯絡的父親借1000萬元。

「我沒錢過活，又回不了香港，有時餓到連1個便當都買不起，只能騙她想出去釣魚、散心，但其實是去工地『打黑工』。」阿正說到這段苦日子，以及付出真心卻遭騙的過往，一度哭到泣不成聲，甚至哽咽到無法言語。

香港近年局勢動盪，讓不少港人萌生移民來台的念頭，網路上也有許多相關教學。（圖／翻攝自GOTRIP HK）

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(中時新聞網)