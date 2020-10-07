夢想來台與心愛女子結婚，一起過平凡生活的港男阿正，因「愛嘸對人」慘遭台女騙光身家，最後淪落到得在桃園工地「打黑工」才能過活。而阿正最後會發現自己遭騙而死心，竟是因台女盜用其他網友臉書大頭照，以假帳號「一人分飾兩角」，該名網友得知此事後，扮演阿正的「貴人」幫忙報警，才助他脫困。但台女被捕交保後，竟還發訊留言要阿正「等著收屍」，惡質到讓人氣憤。

阿正回憶，自己逾期居留後，騙他來台的陳女為了取信他，聲稱「有在找閨密幫他回香港」，結果竟是盜用1名張姓女網友臉書大頭照，在另1支手機申請LINE帳號後，製造出假的「交談紀錄」截圖給阿正看。

今年7月，阿正突然興起，自己上臉書搜尋、私訊張女，但對方表示「根本不認識『陳女』」，加上阿正偶然間看見陳女身分證姓「賈」，才猛然醒悟被騙！「從頭到尾只有『賈女』，根本沒有『陳女』」。

警方查出賈女早因詐欺罪嫌遭三個司法機關通緝，循線赴桃園將她逮捕。（圖／讀者提供）

張女得知阿正處境後，不僅同情還熱心幫忙報警。警方一查，發現賈女是遭新北檢、桃檢、桃園地院3個機關發布通緝的詐欺慣犯，8月初循線前往桃園將她逮捕。沒想到賈女被捕交保後，第一件事竟是發簡訊給阿正撂狠話：「王XX，你等著收屍！」而阿正日前終於在熱心網友們出資幫忙下，請律師對賈女提告詐欺，並先行返港與家人團聚。

警方回憶：「我們去逮捕賈女時，看到他（阿正）1個人落寞抱著狗，形同『軟禁』般蜷縮在不到5坪小房間，樣子很可憐」。檢警調查，42歲的賈女有多項竊盜、詐欺前科，除了騙阿正外，也曾「隔空」行騙1位香港金融圈女主管，氣得對方跨海提告，兩案目前都在審理。

賈女態度卑劣，騙光阿正財產後仍繼續逼他向香港老母「調頭寸」，被逮交保後心有不甘，還到男方臉書上咒罵他。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)