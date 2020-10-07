近年不少港人想移民來台，但慘遭台灣騙徒狠詐。1位想藉「結婚」移民台灣夢的香港白領女子，愛上看起來「高富帥」的台男後，連在新北市都買好房子了，最終才知對方只是想騙財騙色，而且還是已婚人夫！

該名受害港女名叫Doris，年僅30出頭、身材容貌俱佳的她，是某知名家電品牌駐港分公司主管。她回憶，自己在「反送中」抗議期間，在網上認識1名黃姓台男，對方自稱是律師，很懂台灣法律，雙方聊了不少移民法規，相談甚歡下，去年底相約在台碰面。

警方日前破獲一個專門詐騙香港人可輕鬆移居來台的犯罪集團，集團成員還全都被訓練得精通廣東話。（圖／讀者提供）

Doris見黃男長得高大帥氣，口條又好，很快和對方陷入熱戀，2人除了常在台、港相聚，還曾同遊上海，男生甚至陪女生在新北市買了個小窩，共同編織未來婚後的美夢。

今年4月，黃男謊稱「爸爸留了一大筆遺產，但要和兄弟爭產需訴訟費」，手上一時現金不夠等，想向Doris「調頭寸」。Doris雖因疫情緣故無法親自來台，但仍不疑有他，大方地隔海匯了200萬台幣借黃男，沒想到之後對方就人間蒸發。

不甘被騙的她，透過台灣友人幫忙，終於查到黃男真實身分，7月間委任台灣律師報警提告。警方傳黃男到案後，Doris才知道他並非單身，早已有家室。「這案子後來鬧到黃男的老婆也曾打電話來詢問，夫妻應該大吵過。」承辦警方回憶。

刑事局幹員會同維安特警破門，逮捕一個專門針對香港人的詐騙集團。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)