日前有媒體報導，某家服飾集團女董在公司貼出公告，內容直接點名「野狗及Ｌ女自公告日起不得進入本棟大樓室內」，因而吃上「公然侮辱罪」遭起訴，但她也憤而對該女及自己的丈夫提出「侵害配偶權」告訴，並於9月中獲得勝訴。

本刊調查，這位女董就是知名女裝連鎖店「伊蕾名店」（伊蕾）的林姓董事長。CTWANT《周刊王》獨家專訪該女董，消瘦的她失聲哽咽地說：「我們夫妻倆打拚事業34年了，不能讓有心人毀了我們的家庭。」並向老公喊話：「家門永遠會為了你開著！」

9月22日，伊蕾林姓董事長與本刊記者碰面，一身深色系褲裝的她，看起來相當瘦弱，雖是首度接受媒體採訪，談的卻不是創業故事。「失眠了好幾晚，真的很不好意思……。」才剛啟齒又把話吞回去，「請不要拍出我的正面，我真的很不敢說出來，不知道該怎麼辦……。」

伊蕾林姓女董難忍家庭與事業遭人侵門踏戶，公告禁止野狗及L女進入公司，遭L女提告。（圖／讀者提供）

1年多前，她發現身為伊蕾陳姓總裁老公與伊蕾加盟主Ｌ女偷來暗去，除了貼出公告捍衛家庭，個性靦腆的林姓女董，今年7月底因張貼「野狗及Ｌ女自公告日起不得進入本棟大樓室內」公告，反因公然侮辱罪遭起訴，這些日子她寢食難安，直到9月中她控告身為伊蕾總裁的老公與Ｌ女「侵害配偶權」的官司勝訴，才有了力氣出面控訴Ｌ女並捍衛家園。

1986年，林女與陳男白手起家，在台中創辦第一家伊蕾，如今全台門市逾150間，擁有逾400名員工，近年還進軍大陸，年營收平均逾10億元，輝煌時更飆破30億元，因從未受訪也沒上市櫃，這間本土女裝大咖始終充滿神祕色彩。然而，這對齊心創業的夫妻卻遭小三突襲，這個小三竟還是伊蕾的加盟主Ｌ女。

L女原是伊蕾的加盟主，因出席公司的頒獎典禮，吸引總裁陳男注意。（圖／翻攝自L女臉書）

對此，本刊記者致電伊蕾陳姓總裁，他宣稱跟Ｌ女只是同事，欣賞Ｌ女能力才拔擢為副總經理兼採購，另就判決結果，「如果我心虛，何必裝攝影機（指監視器）？有很多斷章取義與誤解，會上訴。」

本刊記者轉述其妻兒喊話回家，陳姓總裁表示：「真心真意這麼講是好事情。我自尊心很強，夫妻關係冰凍三尺非一日之寒，一言難盡，但也會想和家人團圓。」「不過要取回經營權、處理公司股權等問題，我不會退讓。我要的不是多少金錢，是要拿回我的尊嚴。」

本刊記者請陳姓總裁代為詢問Ｌ女回應，遭陳男婉拒；透過臉書私訊Ｌ女，至截稿前仍未收到回覆。

陳男與林女年輕時白手起家，創辦伊蕾名店，迄今34年，是許多人羨慕的成功夫妻。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)