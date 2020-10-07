被伊蕾林姓女董指控介入家庭的Ｌ女，大陸籍，6年前應徵進入伊蕾上班，從門市店員做起，後來轉做加盟店。「三年前，公司舉辦『門市業績千萬達人感恩餐會』頒獎典禮，Ｌ女以一身晚禮服亮相，令人印象深刻，也因此接觸到我老公」，女董向本刊記者娓娓道來發生經過。

伊蕾林姓女董說：「沒想到，Ｌ女和其他女生不同，跟著我老公到處出國，在外頭我還可以睜隻眼閉隻眼；但這一年來，她還要參與伊蕾採購業務，甚至要員工稱呼她『總經理』，公司內部反彈聲浪很大。」

遭Ｌ女不斷強勢逼宮，眼淚已哭乾的林姓女董嚴肅地說：「我真正感受到有人侵門踏戶，威脅我的家庭。」

有宗教信仰的陳男，在妻子林女名下的樓房設有大型佛堂（圖），並攜L女入住。（圖／讀者提供）

不只要捍衛家庭，林姓女董也要保護伊蕾事業，於是在律師協助下展開了蒐證行動，一一掌握Ｌ女與老公陳姓總裁出入公司、住處和電梯的畫面，並查出兩人在台中市烏日區的住處。

去年，林姓女董在律師及警察的陪同下，跑到該住處按門鈴，「Ｌ女下樓後就說：『陳先生不在這裡，去提告啊！中華民國是有法律的！』」林姓女董回憶。二天後，陳姓總裁和Ｌ女又偷偷約會。

原來，林姓女董在台中市大里區擁有一棟大樓，除了供公司使用，五樓還設置了一間佛堂。去年9月17日，她的丈夫、陳姓總裁進入佛堂旁的房間，Ｌ女接著在凌晨三點多，敲了房門後入內，「這一切，都是調閱監視器發現的。」林姓女董說。

因公告「野狗及L女自公告日起不得進入本棟大樓室內」引起的一椿公然侮辱罪案件，背後其實是伊蕾名店女董與丈夫外遇對象的鬥智祕辛。（圖／讀者提供）

同月底，林姓女董決定替自己的老公和Ｌ女劃出一條界線，在該棟大樓的電梯、佛堂等處貼出公告，內容直接點名「野狗及Ｌ女自公告日起不得進入本棟大樓室內」，「這都是Ｌ女踩了我的底線！」林姓女董沉思許久後，說出這一句話。

「我真的慌了，非常害怕。那個女人（Ｌ女）帶給我極大陰影，我常在人後掩淚神傷，罹患了恐慌症、憂鬱症，得靠藥物才能入眠。」「那個陰影給我的感覺，就像我兒時被野狗追、跌倒受傷的恐懼，才會想說寫在一起（野狗及Ｌ女）。」林女解釋貼出該張公告的原因。

對此，本刊記者致電伊蕾陳姓總裁，他宣稱跟Ｌ女只是同事，欣賞Ｌ女能力才拔擢為副總經理兼採購，另就判決結果，「如果我心虛，何必裝攝影機（指監視器）？有很多斷章取義與誤解，會上訴。」

本刊記者轉述其妻兒喊話回家，陳姓總裁表示：「真心真意這麼講是好事情。我自尊心很強，夫妻關係冰凍三尺非一日之寒，一言難盡，但也會想和家人團圓。」「不過要取回經營權、處理公司股權等問題，我不會退讓。我要的不是多少金錢，是要拿回我的尊嚴。」

本刊記者請陳姓總裁代為詢問Ｌ女回應，遭陳男婉拒；透過臉書私訊Ｌ女，至截稿前仍未收到回覆。

（圖／王永泰攝）

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(中時新聞網)