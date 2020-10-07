伊蕾共同創辦人、林姓董事長難忍家庭受到加盟主L女的介入而對其與丈夫兩人提起民事「侵害配偶權」，求償500萬，今年9月台中地院一審判賠90萬元勝訴。但陳姓總裁丈夫接受本刊採訪時說「那是太太亂想的，判決斷章取義、有誤解，會上訴的」。

伊蕾林姓女董接受本刊專訪時，回憶起和老公的相遇，仍露出一絲甜蜜。「我是彰化傳統農家子弟，父母種田，畢業後考進郵局做事，當時家人常安排我去相親，希望我能嫁個公務員，生活穩定就好。」

「我和先生（陳男）雖然讀同一所國中，但並不相識，直到我在郵局工作後，透過朋友介紹，兩人才認識，當時他還在服役當憲兵呢！我們先從當筆友開始，信寫了一年多，算是交往吧！」

林女回憶和老公相戀的點滴，甜蜜在心頭。（圖／讀者提供）

「當時我的內心，會想要叛逆。他的身高183公分，又高又帥，文筆談吐都挺風趣，我就這樣愛上了他，不管父母的反對。」林姓女董自爆。陳男當兵前做過汽車黑手，退伍後則到服飾店當業務。

1985年10月，兩人結婚，林姓女董拿出積蓄買了新房。隔年陳男創業賣起女裝，因需要幫手，林姓女董只好辭去郵局的鐵飯碗，夫妻倆從此一起打拚，「我們早期賣衣服，是一件一件的拿到商店寄賣，之後因生意好，用小貨車載出去賣，後來有次在日本看到社區服飾店，我們就跟進，在非鬧區的社區轉角開店。」

林姓女董翻出舊照片，說：「你看，這是我穿著樣品當模特兒的照片。想說賣衣服也要做到第一啦，我就從台語說的一啦一啦，將公司取名為『伊蕾』。」「我們夫妻倆都是家中老大，各有四個弟妹，有些親人後來也加入伊蕾一起打拚，我老公主要負責對外接洽訂單業務。」

隨著生意愈做愈大，2001年也往大陸發展，「起初夫妻一起飛過去談生意，後來我老公說，其他同業都沒有太太跟，就漸漸地不讓我跟著了。」林姓女董認真地說，婚姻關係的裂痕就是從這裡開始。

共同創辦伊蕾名店的陳男夫婦，親自包辦設計、選樣、採購與製衣等細節。（圖／讀者提供）

對此，本刊記者致電伊蕾陳姓總裁，他宣稱跟Ｌ女只是同事，欣賞Ｌ女能力才拔擢為副總經理兼採購，另就判決結果，「如果我心虛，何必裝攝影機（指監視器）？有很多斷章取義與誤解，會上訴。」

本刊記者轉述其妻兒喊話回家，陳姓總裁表示：「真心真意這麼講是好事情。我自尊心很強，夫妻關係冰凍三尺非一日之寒，一言難盡，但也會想和家人團圓。」「不過要取回經營權、處理公司股權等問題，我不會退讓。我要的不是多少金錢，是要拿回我的尊嚴。」

本刊記者請陳姓總裁代為詢問Ｌ女回應，遭陳男婉拒；透過臉書私訊Ｌ女，至截稿前仍未收到回覆。

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(中時新聞網)