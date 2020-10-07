CTWANT《周刊王》獨家專訪「伊蕾名店」共同創辦人林姓女董，消瘦的她失聲哽咽地對丈夫喊話說：「我們夫妻倆打拚事業34年了，不能讓有心人毀了我們的家庭」，「家門永遠會為了你開著！」

伊蕾林姓女董個性傳統，她說就算夫妻相處有摩擦，過了就算了，「只是我老公常跑大陸之後，好好的一個家就變質了，縱使我睜隻眼閉隻眼，也難忍受我老公的女人緣特別好。許多親友希望我為了家、為了伊蕾，就忍忍吧！」

林姓女董為了要當個好媳婦、好大嫂、好大姊、好妻子、好媽媽及好董座，只能吞下所有委屈，埋首工作。

在陳家子女心中，父親是令他們崇拜的超人。（圖／讀者提供）

林姓女董和老公育有二女一男，夫妻關係漸漸變化後，她為了維護小孩心中的「英雄爸爸形象」，小孩高中一畢業，就將他們送出國讀書；直到10年前夫妻關係快撐不住時，她才跟長女吐露真相，「當時，她（長女）正在國外攻讀研究所，一聽到立刻決定輟學返家。」

林姓女董說，5年前二女兒和小兒子也陸續回家，進入伊蕾上班，新生代還開闢電商平台進攻網購，在這波疫情中逆勢成長，母子齊心準備再創伊蕾高峰。

面對加盟主成為突襲家庭的小三，傷痕累累的林姓女董仍鼓起勇氣說出內心話：「老公呀，你是孩子心中的Superman、學習的偶像，孩子需要父親，伊蕾也需我們一起攜手打拚，我們家不能沒有你呀！」孩子也說：「爸爸，我們想和您像以前一樣，常常談天說地，一起吃飯。」

伊蕾五年前由二代開辦電商平台，今年網購通路營收可望突破2億元。（圖／翻攝自伊蕾官網）

對此，本刊記者致電伊蕾總裁陳男，他宣稱跟Ｌ女只是同事，欣賞Ｌ女能力才拔擢為副總經理兼採購，另就判決結果，「如果我心虛，何必裝攝影機（指監視器）？有很多斷章取義與誤解，會上訴。」

本刊記者轉述其妻兒喊話回家，陳姓總裁表示：「真心真意這麼講是好事情。我自尊心很強，夫妻關係冰凍三尺非一日之寒，一言難盡，但也會想和家人團圓。」「不過要取回經營權、處理公司股權等問題，我不會退讓。我要的不是多少金錢，是要拿回我的尊嚴。」

本刊記者請陳姓總裁代為詢問Ｌ女回應，遭陳男婉拒；透過臉書私訊Ｌ女，至截稿前仍未收到回覆。

專攻女裝的伊蕾名店，年營收逾10億元，目前陳男的長女擔任總經理，與弟妹一起傳承家族事業。（圖／趙世勳攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)