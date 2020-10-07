知名女裝品牌「伊蕾名店」連鎖店創業夫妻檔今年9月驚爆家庭婚變，還牽涉到公司經營權、股權轉讓等問題，鬧上法院。無獨有偶，近幾年也傳出多起婚變類似情節，像是原本被譽為「神雕俠侶」女裝電商「東京著衣」創辦人，最後兩人分手並衍生股權官司紛爭。

爭股權

女裝電商「東京著衣」創辦人鄭景太、周品均曾被譽為「神雕俠侶」；後周品均指控鄭景太家暴、帶女員工出國，反被檢察官以加重誹謗罪起訴；2人在2013年離婚，周品均又主張鄭景太未依協議給予公司股權，至今關係糾葛不清。

搶生意

知名可頌連鎖店「八月堂」創辦人吳企鎧、劉佳雯去年離婚，現任董事長劉佳雯指控吳企鎧違反經營權歸女方的協議，將分店改名「八月本舖」打對台，因此依《商標法》提告，現由台北地檢署偵辦中。

毀協議

台北市永康街知名冰店「冰館」創辦人羅駿樺、張介梅離婚時，羅駿樺同意放棄剩餘財產分配請求權，並將冰館半數收入給張介梅當贍養費，後來卻毀約。張介梅聲請假扣押時，得知羅駿樺將冰館倉庫贈與現任妻子洪嘉珮，因此提告。

（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)