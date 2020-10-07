台灣民俗中所謂的「南斗註生，北斗註死」，意指道教的南斗星君，負責人們的功爵祿壽，象徵著生生不息；掌管生死大事的北斗星君，則象徵死後審判。因此許多信眾相信，北斗星君能保佑人們獲得善終。

台北市松山「奉天宮」管理委員會藝文組長王河傳指出，在道教的消災祈福法會「禮斗」中，經常會念誦道教重要經典《佛說天中北斗古佛消災延壽妙經》（《北斗真經》），其中經文提到：「帝皇宰輔，貴賤眾生，四象五行，含靈蠢動，莫不皆繇（由）北斗七元之所主宰。」可見北斗星君在道教中的重要地位。

奉天宮管理委員會藝文組長王河傳指出，《北斗真經》是道教祈福消災的重要經典。（圖／馬景平攝）

奉天宮藝文組導覽陳春慧則表示，由於古時天文學不如現代發達，人們以「觀星象」窮究宇宙變化，演變出星宿崇拜及信仰。早在先秦時期，秦始皇已建南斗廟，到了東漢，史學家班固所撰的《漢書．郊祀志》記載了北斗信仰，且北斗星已被納入國家祭祀對象。

2017年世大運期間，奉天宮循古禮請神明出廟踩街，祈求賽事順利、全境平安。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)