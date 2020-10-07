關於北斗星君的前身，一說是遠古時期的黃帝，一說為周武王，但最普遍的看法，則認為北斗星君是北斗七位星君的統稱，包括貪狼星君（掌天樞星）、破軍星君（掌瑤光星）、巨門星君（掌天璇星）、祿存星君（掌天璣星）、文曲星君（掌天權星）、武曲星君（掌開陽星）與廉貞星君（掌玉衡星）等。

至於北斗星君的神像，之所以都是黑面、穿著玄（黑）色袍服，除了因「北方屬玄，其色尚黑」的五行學說，也有專家指出，這與黑色象徵生命的歸葬與終結有關。

晉人干寶所著的神怪小說《搜神記》中，記載著北斗星君與南斗星君增添凡人壽命的故事，大意是原本註定夭折的青年管輅，趁著北斗星君與南斗星君下凡對弈時，以酒肉向兩位神明求助，因此得以延壽。

春節期間奉天宮會舉行禮斗法會，信徒踏過七星陣，祈求消災轉運。（圖／翻攝自松山奉天宮臉書）

另外，《三國演義》第一百零三回「上方谷司馬受困、五丈原諸葛禳星」也有孔明病重，在幕府中點七星燈設祭，向北斗星君祈求延命的情節。

奉天宮主殿的雕梁畫棟，彰顯玉皇大帝的尊貴；祭祀北斗星君的光明殿則位於主殿的第二層。（圖／馬景平攝）

興建於一九五三年的奉天宮，金碧輝煌的建築設計被推崇為「道教廟宇中的圓山飯店」，設有供奉六十位太歲神像的太歲殿，及奉祀北斗星君與中、西、南、東斗、「斗母」等星君的光明殿，廟內遍布著精緻的木雕、石雕、交趾陶、鈦金琉璃瓦等藝術品，並貼心提供網友數位光明燈及電子禮斗系統。

此外，奉天宮積極配合社區營造，成為全台首間結合故宮、自然科學博物館、科學工藝博物館等藝文活動展覽的廟宇，讓奉天宮更具盛名。

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(中時新聞網)