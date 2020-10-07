入圍今年第31屆金曲獎「最佳國語男歌手獎」的張震嶽，雖然最後鎩羽而歸，但從他在各個社群網站隻字未提金曲來看，似乎不在意能否得獎。本刊直擊，金曲獎頒獎典禮前兩天的中秋節，他輕鬆地帶著妻小與一群星友爽爽烤肉，不僅和舊愛路嘉怡打鬧，甚至跑到橋邊自在解放尿意，還「沒洗手」幫老婆拿東西、喝飲料，對衛生一事同樣很隨興。

中秋節十月一日當天，台北市立木柵動物園對面的河濱公園，舉辦了一場馬拉松式的明星烤肉趴，約二十、三十人從下午一路烤到深夜，興致高昂地在現場跑來跑去猛聊天。本刊直擊，角逐本屆金曲歌王的張震嶽，也帶著老婆小涵及二歲兒子小谷沐一起現身，然而，不善交際的張震嶽，彷彿進入自己的小世界，安靜地躺在搖椅上不停地前後搖晃。

中秋節當天，張震嶽與一群朋友前往木柵動物園對面的河濱公園烤肉，前女友路嘉怡還與他開心聊天打打鬧鬧。（圖／本刊攝影組）

不過，張震嶽一見到曾交往七年的舊愛路嘉怡時，突然活了過來，兩人不時打鬧嬉戲，路嘉怡講到開心處，還會拉著張震嶽的手臂，昔日戀人聊天互動絲毫不尷尬，感情看來還是好得很，堪稱是分手情侶最佳典範。據悉，當晚路嘉怡的老公湯宗霖也在附近，表現得十分大方。

張震嶽拿起餐具細心地擦拭，擦完分給老婆朋友使用，看似很注重清潔。（圖／本刊攝影組）

之後，張震嶽休息了好一會兒，接著穿上了外套，獨自默默走到附近的橋旁，本刊記者原本以為他要與友人碰面，結果卻是悄悄拉下褲子拉鍊「放水」，尿完後又神態自若走回座位，用未經清潔的手幫老婆拿東西，還喝起了飲料，完全沒在管不能在路邊小便，以及如廁後需要洗手等衛生習慣。

不拘小節的張震嶽，竟走到烤肉區附近的橋旁邊任意小便。（圖／本刊攝影組）

路嘉怡妹妹路嘉欣的前男友張震，也帶著老婆莊雯如、五歲女兒及同為演員的哥哥張翰，出現在烤肉趴中。此外，頑童成員瘦子和大淵都帶著女友參加，瘦子和女友Jennifer交往多年，當天他的朋友貼出照片標註他，清楚可見瘦子女友的身影；雖然不見另一名成員小春，但小春的前妻「呆寶靜」（江靜）卻有到場，其兒子還一直黏著瘦子，看得出瘦子很愛小孩。

路邊尿尿完，張震嶽又走回友人身邊抓起飲料猛灌補充水分，還幫老婆拿東西，這時就沒在考慮衛生問題。（圖／本刊攝影組）

去年推出的ＥＰ《遠走高飛》，讓四十六歲的張震嶽二度入圍金曲歌王，他日前表示：「入圍就是得獎，入圍者都是歌王，通通有獎，皆大歡喜，謝謝大家。」在金曲獎頒獎典禮上，張震嶽不僅與頑童一同演唱，還換上原住民傳統服飾，以表示對典禮的重視，但觀察他的各個社群網站，完全沒發文表達入圍金曲相關字眼，似乎對奪獎一事，看得很淡然。

自稱不擅交際的張震嶽，又回到搖椅上放空，老婆在一旁與友人閒聊。（圖／本刊攝影組）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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瘦子的友人在ＩＧ限動貼出烤肉照，清楚可見瘦子的女友Jennifer及身後的張震嶽夫婦（紅圈處），友人還特別標註瘦子。（圖／翻攝自ＩＧ）

(中時新聞網)