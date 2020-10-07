入圍今年第31屆金曲獎「最佳國語男歌手獎」的張震嶽，最後鎩羽而歸，本刊直擊在金曲獎頒獎典禮前兩天的中秋節，他輕鬆地帶著妻小與一群星友爽爽烤肉，還和舊愛路嘉怡打鬧，分手依舊有好交情。

說起張震嶽與路嘉怡的感情故事，交往曾七年一直很穩定，但後來卻爆分手，傳聞是男方有了新歡，但張震嶽否認，表示兩人有著不同的人生規畫與目標，當時金牛座的他仍想繼續衝刺事業，路嘉怡卻已想結婚；雙方後來甚至一同在廣播節目上大聊分手原委，講到彼此眼眶泛紅。

張震嶽的老婆小涵2018年生產前曾分享她的大肚照，臉上洋溢幸福的笑容。（圖／翻攝自小涵IG）

兩人分手後，由於雙方仍活躍在演藝圈，偶爾在工作場合遇到時，並不會刻意地迴避，反而還會打招呼寒暄，態度相當成熟，如今各自嫁娶婚姻美滿。張震嶽和太太前年誕下一子；路嘉怡則嫁給電視節目製作人湯宗霖八年。

路嘉怡與電視節目製作人老公湯宗霖結婚8年，感情一直非常好。（圖／翻攝自路嘉怡臉書）

縱使過去浪人不羈的形象鮮明，升格爸爸之後，張震嶽卻當起「炫娃魔人」，滿口爸爸經，「一早在家有空，我一定會揹小谷沐、牽阿米斯（愛犬），去旁邊的指南宮樓梯走個一小時左右，一路牙牙學語，他也很習慣我揹著他，散步也揹，在家也揹，腰會痠……。」張震嶽謙虛認為，自己不太懂得如何跟小孩互動，能做的就是多帶小孩出去看看。

文字間透露滿滿父愛的張震嶽，不只一次表示，「有小孩之後，跟老婆不能像以前那樣說走就走，不能整天泡海邊，或好幾天不回家，偶爾會羨慕浪人的自由自在，怨嘆久未衝浪的遲鈍身體，海水變的好陌生。這種時間犧牲，是責任也是付出，沒在求回報，只希望多陪小孩。」

過去以浪人形象著稱的張震嶽，自從當了爸爸之後，很喜歡曬炫娃照，也會發文表達父愛。（圖／翻攝自張震嶽臉書）

隨著小孩愈來愈大，張震嶽就像所有的爸爸一樣，期待帶著兒子上山下海，「前天阿谷沐（小谷沐）第一次玩衝浪板，不久之後，應該是我慫恿他翹課出去玩吧……。」雖然兒子才兩歲，張震嶽卻已經「想得很遠」，果真是父愛滿溢。

對音樂始終充滿想法與熱情的張震嶽，經常巡迴演出，也擁有大批死忠粉絲支持。（圖／翻攝自張震嶽臉書）

對得獎與否看似不在意的張震嶽，對粉絲也相當重視，經常在社群網站上與粉絲分享生活，日前他以流水帳方式交代自己整個七、八月行程，像是歷經兩次祭典、拍廣告、錄節目、得盲腸炎、酒精濃度超標、早晚密集遛狗和「遛小孩」及回花蓮打碟等大小事；九月提醒自己該收心，要養肝、寫歌、找故事和錄製專輯、飲食控制，回歸「老北日常」。

熱狗、張震嶽及頑童曾組成饒舌團體「兄弟本色」，雖然該團已於2017年解散，但交情不受影響，經常相約碰面。（圖／翻攝自張震嶽IG）

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(中時新聞網)