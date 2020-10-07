入圍今年第31屆金曲獎「最佳國語男歌手獎」的張震嶽，最後未能奪得獎項；本刊直擊，金曲獎頒獎典禮前兩天的中秋節，他帶著妻小與一群朋友烤肉，烤到一半竟然跑到橋邊自在解放尿意，還「沒洗手」幫老婆拿東西、喝飲料，只能說他很做自己。

演藝圈中像張震嶽一樣在路邊隨地撒尿的例子還不少；以情歌王子形象出道的范逸臣，因被媒體爆出路邊撒尿、醉後擁吻當時唱片宣傳，毀掉演藝之路，他無奈說：「我一直很隨興，忘了大家已把我當成藝人，成了不良示範。」

而氣質清新的「鋼琴王子」李雲迪被直擊突然在路邊臨停下車，戴上帽子的他接著站上路邊的花壇，趁著四下無人時小便，結束後匆忙上車，似乎害怕被認出來，原本好形象也毀於一旦。

至於日星綾野剛曾被日本八卦周刊拍到喝茫在街頭小便，重點部位被拍得一清二楚；他也曾被爆到東京青山的會員制高級酒店豪飲，喝到爛醉時，竟站上包廂桌面當場小便。

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(中時新聞網)