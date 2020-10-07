吳姍儒（Sandy）出道後第一個主持搭檔，就是九月十六日在家中猝逝的黃鴻升（小鬼），她的心情自然格外難受。然而有網友發現，吳姍儒出席媒體舉辦的派對時，一談到小鬼就哽咽淚崩，但進入未開放媒體拍攝的場合後，隨即切換情緒，與其他藝人燦笑跳舞，引發議論。面對此事，Sandy特地發文滅火：「千萬別質疑藝人的傷痛。」道出公眾人物為難之處。

敏銳嗅出危機感，Sandy發長文澄清，表示藝人的職責是把情緒隱藏起來，「千萬別質疑藝人的傷痛。」（圖／翻攝自吳姍儒IG）

九月十八日、小鬼離世後兩天，Sandy出席活動時被媒體問及小鬼，遺憾地表示：「自己出道的時間不長，跟小鬼不算非常熟，都已經非常傷心，熟識（小鬼）的人，情緒肯定更加煎熬。」

談到最後，傷心的Sandy開始變得語無倫次，更罕見地失控落淚，連鼻水也流出來，完全是「一把鼻涕、一把眼淚」的寫照，讓人格外心疼。隨後，Sandy以「不知道我在說什麼」結束，便轉身進入未開放媒體拍攝的活動會場。

暴哭過後，Sandy在未開放拍攝的活動中燦笑跳舞，引發爭議。（圖／翻攝自IG）

哭到妝都花了的Sandy，雖然沒在社群網站貼出場內的狀況，但透過其他嘉賓的ＩＧ，可明顯看到Sandy進入會場後，開心地與其他嘉賓燦笑跳舞及合照。Sandy的情緒轉換，讓看到的人衝擊頗大。

在小鬼猝逝後，Sandy追思好友，在IG貼出過去兩人開心大笑的照片。（圖／翻攝自吳姍儒IG）

或許Sandy敏銳地嗅出了「危機感」，隔天（九月十九日）便在ＩＧ發了篇長文，解釋「訪問時的語無倫次和憂傷也嚇了自己好大一跳，真的怎麼忍，就是忍不住。但回到活動現場、補好妝，工作依然繼續進行。眼前的工作通常不允許我們沉浸，或許只是我們真的很少讓大家看見脆弱的樣貌，大家可能太不習慣了，但請千萬別質疑藝人的傷痛，請允許我們跟你們一起歡樂，也一起哀哭，好嗎？」

Sandy日前受訪時提到小鬼，一把鼻涕一把眼淚，哭到妝都花了。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)