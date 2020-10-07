小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（7日）新聞重點。

【1】立院通過 促請政府推動台美復交 國民黨團提案 形同要求蔡政府明確表態

蔡英文政府「親美抗中」政策刺激台海升溫，國民黨立法院黨團昨提出「說服美國協防台灣抵抗中共」、「促台美恢復邦交」2項決議案，因民進黨未反對，全案無異議通過。這項結果，也形同要求蔡政府對「台美復交」做出明確表態，不能再遊走於「精神追求」的模糊空間。

【2】台南殯儀館槍擊案 3小時逮凶嫌

台南市立殯儀館6日中午傳出槍響，42歲方姓殯葬業者在館內明德廳旁走道榕樹下，遭有宿怨的郭姓男子，近距離朝頭部行刑式開槍，送醫急救後目前仍靠呼吸器維生。案發後3個多小時，警方循線在高雄苓雅追緝郭男到案，並起出做案用的槍彈。

【3】新台幣飆 攻28.5元彭淮南防線

升值特快車過站不停，逼得中央銀行不得不棄守，新台幣昨日收盤一舉突破有「楊金龍防線」之稱的29元關卡，以28.96元兌1美元，小升6分作收，續創9年新高價。從衝破30元到升破29元，只花了短短4個月，升勢又快又猛，下一步將挑戰28.5元的「彭淮南障礙」。

【4】北市蓋汙水廠 竟稱水資源中心

北市府主張「自己的汙水自己清」，將原本管轄的八里汙水廠，移交給新北市管理，並斥資108億元，自建濱江、民生汙水廠，最快年底動工。但北市議員王鴻薇6日質疑，市府僅邀請里長參加說明會，且還說要蓋「水資源中心」，沒說是汙水廠，形同迴避監督、掩耳盜鈴。衛工處澄清，都有詳細說明、一一解釋。

【5】館外同步直播數千粉絲坐地跟唱

黃鴻升「地球上最浪漫的演唱會」追思會6日舉行，場館內外布置了他生前相關作品，並且掛上黃色燈泡及小鬼的海報做為裝飾，由於音樂會僅開放700位名眾入場，為了讓無法入場的粉絲也能共襄盛舉，館外設置了大型螢幕，同步直播音樂會，吸引數千名群眾席地而坐，隨著場內的音樂聲一同哼唱，氣氛溫馨。

(中時新聞網)