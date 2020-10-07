熱火明星前鋒阿德巴約(Bam Adebayo)將要重返NBA總冠軍賽，「沃神」報導ESPN接到消息，阿德巴約將趕上7日9點開打的總冠軍賽G4。其實阿德巴約也計畫在G3回歸但是失敗，熱火居然還是贏了G3。

阿德巴約在總冠軍賽首戰上場，不慎與人相撞而頸部受傷，只打了21分鐘，留下8分、4籃板退場。他是熱火重要的禁區大將，主打大前鋒和中鋒，今年季後賽前15戰(打敗溜馬、公鹿、塞爾提克)繳出場均18.5分、11.4籃板，以及57.1%投籃命中率。這數據比他例行賽還高出一截。

前日熱火已經預估有50%機率讓阿德巴約回歸，但過一日之後他狀況好轉許多，《美聯社》記者也證實他可以上場。熱火近兩戰都有重要先發缺陣，除了阿德巴約還有卓拉吉奇(Goran Dragic)。卓拉吉奇懊惱地說：「為什麼偏偏是在這個時候，偏偏是在總冠軍賽？」

卓拉吉奇上場的機會仍不高，他總冠軍賽首戰打了將近15分鐘就出現腳傷，留下6分、3助攻、2抄截。卓拉吉奇在熱火季後賽前15戰場均20.9分、4.2籃板、4.7助攻，每場可投進2.5顆三分球(命中率36%)。

(中時新聞網)