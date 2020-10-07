多數人擔心三高引發心血管疾病，造成中風或心臟病，然而，卻極少有人知道心跳快慢對於健康也有所影響。曾有醫學期刊報導，哺乳類壽命長短和心跳快慢成反比，因動物一生心跳總數約10億下，如果心跳越快，壽命就越短。

心跳和疾病有關係 心跳愈快壽命愈短

心跳對人類的影響雖不像對哺乳類動物明顯，但根據推估，一個平均心跳一分鐘70下的人，比起心跳一分鐘只有60下的，平均壽命會少10年左右；甚至有研究發現心跳和癌症，糖尿病，心血管疾病的發生有密切相關。

新光醫院心臟內科主治醫師魏承駿發表最新的心跳軌跡研究，分析金山地區3400名居民20年間的心跳軌跡，就發現心跳變化的軌跡和死亡率有密切關係。

心跳越快，死亡率呈線性增加 理想心跳是控制在55~60下

他說明，心跳越快，死亡率呈線性增加，平均心跳數10年內不斷上升的群眾，死亡率是心跳穩定者的2倍以上；而原本心跳很快的人，如果能夠把心跳控制下來，發生死亡的風險其實可以下降到和穩定群眾一樣的。

根據台灣本土心衰竭調查發現，大多數的病患心跳都偏高，即使規則於門診追蹤的病人也是如此，由此可知，心跳可以說是一個人的綜合健康指標。魏承駿提醒，理想心跳是控制在55~60下，如果超過70下，死亡風險就會增加。

此外，無預警的心跳加速，可能要合理懷疑身體出了問題！魏丞駿說，貧血、甲狀腺異常、心臟病、糖尿病，甚至癌症都有可能，心跳變快絕對是身體亮紅燈的的警訊，不可輕忽。

慢性病心跳變化、軌跡相當重要 適度運動有助控制心跳

如果已患有慢性疾病，心跳的變化與軌跡就更重要了，就目前的醫學研究，心跳的快慢對以下三種病人影響最大，分別是高血壓、心臟衰竭，以及缺血性心臟病(冠心症)。

該怎麼控制心跳？魏丞駿建議，適度運動是調節心肺功能不錯的選擇，建議進行維持中度耐力性運動，效果較佳。但提醒，因每個人的身體狀況不同，運動要量力而為、適可而止，若患有三高、心血管等疾病，別做太激烈的運動。（文字授權提供／KingNet國家網路醫藥 黃慧玫、諮詢專家/新光醫院心臟內科主治醫師 魏承駿）

延伸閱讀：

(中時新聞網)