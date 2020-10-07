5日《CTWANT》報導有直播主為了賺錢，以甜蜜攻勢誘騙逾20名純情粉絲砸錢「斗內」，事件曝光後，本刊採訪到曾任職相關經紀公司的小溫（化名），他表示其實直播生態背後層層架構，從直播主的挑選、薪水與紅利的分配、直播主工作的內容，到與粉絲的互動，全部都由完整專業的團隊在運作且分工極細，而最容易讓純情男一頭栽進斗內陷阱的「聊私LINE」，其實都是專業小編「模擬女性口吻」在回覆的。

小溫表示，許多直播主會呼籲粉絲們加入「官方LINE」，這個官方LINE其實就是「LINE官方帳號」，介面上其實與傳統LINE介面相差無幾，遂被引入直播粉絲經營這塊。

小溫解釋，這類型的LINE官方帳號，大多是以俗稱「聊天手」的小編們幫忙發送、回應的。粉絲們以為在跟直播主聊天，但實際上可能是男生在回訊息。小編的工作就是模仿直播主平時的口吻、發文習慣，透過LINE官方帳號來群發有關直播主的照片、訊息，達到與粉絲互動、吸引斗內的目的。直播主雖然可以透過公司配發的平板、手機觀看帳號經營情況，但小溫直言，絕大部分的直播主都不會主動去看這些互動內容，多是仰賴小編平時提醒，或直播時由小編在鏡頭外引導回覆。

由於早幾年剝皮酒店與詐騙集團的濫用，網友都對於這類型的「LINE官方帳號」保持著高度戒備，因此近幾年又延伸出「私帳」的作法：小編會從「LINE官方帳號」挑選「有機會斗內很多」的粉絲，私下給他們聲稱只有直播主親朋好友才有的「私人的LINE帳號」，但其實這些帳號依然還是由小編來聊天，只是會換成「專門、資深」的聊天手來執行。

小溫解釋，要從粉絲身上賺到大錢，就是得透過「聊私LINE」的方式，負責聊私LINE的專業小編們，通常有著極高的口才與討人歡心的技術，能夠完整模擬出女性的說話口吻，甚至做出一些「男生想像過，但是女生做不到」的回應，讓粉絲斗內大筆的禮物。如果一個直播主的固定保底月薪是8萬，代表直播主的斗內業績門檻是80萬元。通常都是由負責私LINE的小編來完成這些業績。

小溫解釋，私LINE這種做法會營造出「擁有直播主私人聯繫方式」的錯覺。二方面，有私LINE的粉絲，大部分都是十分願意斗內的，透過這樣私人獨特的私底下互動，更加深粉絲對直播主的迷戀。因此小溫呼籲：「直播平台就是直播平台，不是什麼交友軟體，這些人上去就是為了賺錢，經紀公司就是為了賺錢，別想在上面找到什麼真摯的感情。」

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(中時新聞網)