5日《CTWANT》報導有直播主為了賺錢，涉嫌以甜蜜攻勢誘騙粉絲「斗內」，事件曝光後，本刊採訪到曾任職相關經紀公司的小溫（化名），他爆料這些直播生態背後的層層架構，從直播主的挑選、直播外的工作內容，小編如何代替直播主與粉絲「聊天」，甚至就連那些看似親暱的線下互動，其實背後都有專業的團隊在進行代操與規劃，甚至連粉絲的貢獻度都有分等級。

小溫爆料，經紀公司會透過給予直播主私LINE的方式，增加「迷戀直播主」的粉絲斗內意願。但也不可能直接粗暴的要求斗內，要不會讓粉絲認為「你只是看上我的錢」。使用的理由也不能是「爸爸失業」、「媽媽生病」、「欠債要被賣身」等老掉牙的藉口。這時在各大直播平台官方舉辦的「活動」、即時人氣排行榜、斗內排行榜就成了最好的藉口，可以用「最近工作表現不好，公司要求我…」為由，希望粉絲協助爭取官方活動的排名，進而達到斗內的目的。

而經紀公司會依照粉絲的貢獻程度，要求直播主與粉絲通話、視訊，或是直接買飲料送給粉絲，甚至碰面吃飯都有可能。部分直播公司甚至會要求資深直播主每日固定時間前往公司「打電話跟粉絲聊天」，但每個粉絲所能分配到的時間極短。

小溫表示，在這些特殊工作中，「送飲料」的效果非常好，與粉絲短暫碰面後，假裝「工作很忙，時間不多」就離去。許多沉迷直播的男粉絲，過去在感情路上大多屬卑微狀態，突然積極熱情的行為，會讓男粉絲產生「竟然這麼有心」的想法，有種備受關注的錯覺，但殊不知，這僅是套路人心的一環，目的讓缺乏經驗的粉絲跌落進去，更願意掏大錢斗內。

但當粉絲行為開始「暈船」時，這時會出現兩種做法，為了「永續經營」的公司，會在此時冷落、遠離粉絲，讓他冷靜一段時間，甚至阻止繼續斗內。目的是不希望粉絲太過瘋狂，結果造成意外事件的發生，而且讓粉絲有「為我著想」的錯覺，以退為進的手法讓粉絲更加迷戀，也會更加聽話。

但也有無良經紀公司會在此時與直播主商量，運用粉絲愛意，開始無止境榨乾粉絲的錢包。小溫解釋到，目前看到直播主與粉絲之間起爭議的事情，經紀公司的無良是個問題，但直播主不可能完全不知情，因為必須要有他們的同意，經紀公司才會執行。

先前業界就謠傳一個案例，有粉絲已經與某位直播主以男女朋友互稱了，該名粉絲希望能帶她出國散心，但是直播主以「公司要求每日都要直播」為由拒絕了，後來又說出「公司說斗內金額到某個數字的話，就可以讓我請假幾天」，接著又對粉絲表示自己真的很想陪他出門，但是現在距離這個金額實在太遙遠，自己實在無能為力。直播主柔弱又無助的對談，期盼的語氣，瞬間激起該名粉絲的男子氣概，於是花大錢儲值，硬生生的達到了公司所要求的目標，接著帶著直播主出國散心，自然，從頭到尾的費用都是男粉絲負擔。

當然也有人說「直接給直播主錢不是更直接嗎？」小溫表示，直接拿錢容易讓關係生變，經紀公司會以「直播就是一種表演，斗內就是表演的收入」來洗腦直播主，告訴他們拿粉絲斗內天經地義，「但禮物就不限制了，有些人氣高的直播主，平均每周都會收到兩三個名牌包包，大部分直接給直播主，但禮物大多都是直接被變賣」。

就沒有粉絲懷疑這一切都是套路，根本就是有人在背後代聊嗎？面對本刊的提問回應，小溫表示目前大部分的直播合約，都會要求「取得」直播主的粉絲專頁、IG的管理權限，目的就是為了避免有粉絲產生疑惑時，跑去直播主的其他公開平台連繫詢問、對質，結果直播主第一時間沒有掌握到狀況說錯話，被粉絲發現到背後的問題。

最後小溫透過本刊向讀者呼籲「直播平台就是直播平台，不是什麼交友軟體，這些人上去就是為了賺錢，經紀公司就是為了賺錢，別想在上面找到什麼真摯的感情。」

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(中時新聞網)