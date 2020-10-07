雙十國慶日將至，相關活動紛紛舉辦，卻少了過去國民黨執政時期「旗海飄揚」的景緻，讓不少民眾大感失落。海軍官校出身的網友感嘆「懷念沒有民進黨的日子」，回憶自己求學時期每逢國慶的種種往事，感懷自己當年歷經種種艱辛終於能向大閱官蔣故總統行注目禮的榮耀，對比今日惆悵道「懷念沒有民進黨的日子」；其他網友也直言「真的回不去了」。

網友在臉書粉絲專頁「朱立倫網戰義勇軍」發表《懷念沒有民進黨的日子》一文，寫道：「在海軍官校求學時期，每年雙十國慶全校學生，帶著寢具、扛著槍，搭上由左營起程的特別慢火車，預計約14小時抵達，進住臺北市三民國小。晚上搬開教室桌椅睡眠，白天再把寢具搬到教室走廊存放；白天操練，三餐校方臨廚房供應，用五格餐盤打菜，三次預演，時間都安排在凌晨二點集合，校方廚房備有點心（麵疙瘩湯）。」

「到十月十日當天梳洗、早餐後，著禮服，整裝，肩槍，集合，出發，一路上萬人空巷，中華民國國旗隨風飄揚，學生精神抖擻；雙十國慶閱兵大典當日，三軍官校學生，分陸、海、空軍官校前導，肩槍、正步，通過臺北總統府前國慶閱兵台，向大閱官蔣故總統行注目禮。」發文網友指出。

最後，該網友回憶道：「記得我四年都在海軍官校鼓號樂隊：八個小鼓、八個小喇叭、六個大鼓、六個大喇叭……共計四十八員浩浩蕩蕩，理直氣壯，響徹半個台北市。擔任海軍官校閱兵學生總隊前導，如今不再。」

文章一出，迴響熱烈，其他網友紛紛回應：「真的回不去了，以前的狀況！」「真的回不去了」、「真悲哀」、「好懷念兩蔣的時代」、「這喚起我當年在海官鼓號樂隊參加國慶的點點滴滴，現今徒增無限的感慨！」

(中時新聞網)