全球筆電需求大增，拉動鼎炫-KY(8499)EMI材料事業出貨動能，該公司9月營收達2.5億元，年成長54.22％，連續第5個月創下歷史新高。此外，第3季營收7.21億元，年增45.98％，亦創單季新高，前3季營收16.75億元，年成長24.27％。

今年疫情掀起居家辦公(WFH)與遠距教學生活型態，全球筆電、平板市場消費需求熱度持續不墜，鼎炫-KY旗下EMI材料事業有近8成應用於筆電、平板領域，成為這波疫情受惠產品。

而近年來鼎炫-KY提升模切生產自動化效率，隨著消費性電子產品輕薄短小、多功能需求的發展趨勢，帶動單一裝置材料使用量提升。在產品性能及生產技術提升下，材料事業接單動能強勁，挹注整體營收連續5個月創高。

進入第4季，因全球居家辦公、遠距教學需求不減，美系客戶新產品推出，EMI材料將延續良好出貨表現，再加上新產品、新應用持續推廣，可望對未來增添新一波銷售動能。

此外，衡器事業近期接單及出貨情況已逐漸回溫，大陸地區自有品牌業務及外銷代工訂單皆已陸續回到過往水準，隨著全球疫情緩解，衡器事業各款智能新產品將陸續上市，為衡器事業帶來新一波的營運成長。

(時報資訊)