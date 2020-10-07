全球不動產市場受疫情和經濟不確定影響，2020上半年全球不動產投資額下滑29%，全球辦公租賃市場受需求銳減影響，第二季辦公租賃量衰退59個百分點。不過，台灣在台商回流、疫情控制穩定、台積電領軍科技業、國內充沛的游資和政府積極招商這五大支撐條件下，不動產市場逆勢成長，仲量聯行總經理趙正義說，國內投資信心仍十分充足，後續希望能在科技業持續積極擴廠、台商回流效應加速發酵和游資充裕等利多條件支撐下，將持續為國內不動產市場注入更多活水。

國內市場，在疫情趨緩及商業活動轉為穩定下，台灣經濟動能逐漸回溫，央行也在9月中上調了2020年度GDP預測從原先的1.52%到1.6%，顯見政府對於台灣的經濟也保持正面樂觀的態度，台灣不動產市場未來可望也能在經濟及投資穩定下持續成長。

若以2020第三季商用不動產投資額創歷史新高的熱度來看，顯見多數投資人仍對台灣長期看好，趙正義說，除了可看到有壽險業者和大型法人積極布局旅館和商辦類不動產外，工業地產市場同樣也在大量急單促使科技業增產擴廠和台商持續加速回流下有加速成長的趨勢。

土地交易部分，則持續受惠於建商積極購地開發，第三季土地交易額也大幅增加，達753億元，前三季土地投資額更是突破歷年新高，達到2370億元，預估全年投資額將有機會突破3000億元。

(時報資訊)